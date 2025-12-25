كرة طائرة - بمشاركة 4 فرق.. الكشف عن جدول نهائي دوري المرتبط للسيدات
الخميس، 25 ديسمبر 2025 - 13:31
كتب : FilGoal
كشف الاتحاد المصري للكرة الطائرة عن جدول مباريات نهائي دوري المرتبط للسيدات.
وتقام المباريات خلال الفترة من 26 ديسمبر الجاري إلى 4 يناير المقبل.
وجاء جدول مباريات الفريق الأول كالآتي:
الجمعة 26 ديسمبر
سبورتنج × الأهلي - 5:30 مساء
المقاولون × الزمالك - 8 مساء
السبت 27 ديسمبر
الزمالك × سبورتنج - 5:30 مساء
الأهلي × المقاولون - 8 مساء
الأحد 4 يناير
سبورتنج × المقاولون - 5:30 مساء
الأهلي × الزمالك - 8 مساء
وتقام مباريات فرق المرتبط تحت 15 عاما في نفس اليوم الساعة 1و 3 عصرا.
وتستضيف صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر منافسات نهائي دوري المرتبط للسيدات.
ويعتبر دوري المرتبط هو بطولة مستحدثة من الاتحاد المصري للكرة الطائرة.
