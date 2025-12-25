كرة طائرة - بمشاركة 4 فرق.. الكشف عن جدول نهائي دوري المرتبط للسيدات

كشف الاتحاد المصري للكرة الطائرة عن جدول مباريات نهائي دوري المرتبط للسيدات.

وتقام المباريات خلال الفترة من 26 ديسمبر الجاري إلى 4 يناير المقبل.

وجاء جدول مباريات الفريق الأول كالآتي:

الجمعة 26 ديسمبر

سبورتنج × الأهلي - 5:30 مساء

المقاولون × الزمالك - 8 مساء

السبت 27 ديسمبر

الزمالك × سبورتنج - 5:30 مساء

الأهلي × المقاولون - 8 مساء

الأحد 4 يناير

سبورتنج × المقاولون - 5:30 مساء

الأهلي × الزمالك - 8 مساء

وتقام مباريات فرق المرتبط تحت 15 عاما في نفس اليوم الساعة 1و 3 عصرا.

وتستضيف صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر منافسات نهائي دوري المرتبط للسيدات.

ويعتبر دوري المرتبط هو بطولة مستحدثة من الاتحاد المصري للكرة الطائرة.