أمم إفريقيا - مؤتمر بروس: أعلم مدى قوة منتخب مصر.. ولن نلعب وكأن السكين على رقابنا

الخميس، 25 ديسمبر 2025 - 13:29

كتب : FilGoal

هدف مصر الأولمبي في جنوب إفريقيا

يدرك هوجو بروس مدرب جنوب إفريقيا مدى قوة منتخب مصر قبل مواجهته في كأس أمم إفريقيا 2025 يوم الجمعة.

ويصطدم منتخب مصر بجنوب إفريقيا ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بعد فوزهما على زيمبابوي وأنجولا في الجولة الافتتاحية.

وقال بروس في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: "انتصاري على مصر كمدرب للكاميرون في نهائي أمم إفريقيا 2017؟ من الجيد أن تواجه فريقا انتصرت عليه من قبل، لكنها مجرد ذكرى طيبة بالنسبة لي لا أكثر".

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - تشوكويزي: يجب أن يحظى كأس إفريقيا بنفس احترام أوروبا أمم إفريقيا - مؤتمر تريزيجيه: حققنا رقما قياسيا أمام زيمبابوي.. ومباراة جنوب إفريقيا كنهائي كأس أمم إفريقيا - مؤتمر حسام حسن: طريقة لعب جنوب إفريقيا مثل أنديتهم.. وكل المباريات مهمة أمم إفريقيا - مؤتمر الركراكي: نستهدف حسم التأهل لدور الـ16 مبكرا بالفوز على مالي

وأضاف المدرب البلجيكي "لكن مرت 8 سنوات وقد تغير منتخب مصر جذريا عما كان عليه وقتها".

أكمل "نعلم جميعًا مدى قوة المنتخب المصري، إنه فريق قوي جدا، توج باللقب 7 مرات، ويحمل الرقم القياسي، وهذا يعني الكثير".

وتابع "كما يضم المنتخب المصري لاعبين رائعين مثل محمد صلاح وعمر مرموش، نحن نعرفهم جيدًا، لكن في المقابل نحن واثقون، ونتطلع إلى خوض المباراة".

وواصل "كان من المهم جدًا الفوز في مباراتنا الأولى. لم نكن لنكون في وضع جيد مثل هذا، على سبيل المثال، دخول مواجهة مصر بلا نقاط كان سيضعنا تحت ضغط شديد وكأن السكين على رقابنا وعلينا الفوز بأي شكل".

واستطرد "هذا لا يعني أننا لا نريد الفوز على مصر، لكن الأمر نفسه ينطبق على منتخب مصر. إذا فازوا بمباراة يوم الجمعة، فسيتأهلون إلى الدور التالي، لذلك فهي مباراة مهمة جدًا لكلا الفريقين".

وأتم "إذا استطعنا الفوز على مصر فسيكون ذلك أمرا جيدا جدا لنا، وبعدها يمكننا لعب مباراتنا الأخيرة أمام زيمبابوي دون ضغط، ودون الشعور بأننا مضطرون للفوز".

ويلعب الفراعنة ضد أنجولا، وجنوب إفريقيا أمام زيمبابوي مباراة الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في توقيت واحد يوم الاثنين المقبل.

هوجو بروس جنوب إفريقيا مصر كأس أمم إفريقيا
نرشح لكم
أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب مالي: المغرب هو المرشح الأكبر للفوز أمامنا بالطبع أمم إفريقيا - مؤتمر مهاجم الأولاد: جاهزون لمواجهة مصر.. والمعنويات مرتفعة أمم إفريقيا - كاف يعلن طاقم حكام مباراة مصر وجنوب إفريقيا أمم إفريقيا - تشوكويزي: يجب أن يحظى كأس إفريقيا بنفس احترام أوروبا أمم إفريقيا - مؤتمر تريزيجيه: حققنا رقما قياسيا أمام زيمبابوي.. ومباراة جنوب إفريقيا كنهائي كأس أمم إفريقيا - مؤتمر حسام حسن: طريقة لعب جنوب إفريقيا مثل أنديتهم.. وكل المباريات مهمة أمم إفريقيا - مؤتمر الركراكي: نستهدف حسم التأهل لدور الـ16 مبكرا بالفوز على مالي أمم إفريقيا - مؤتمر محرز: لم نأت لمجرد المشاركة وهدفنا النهائي
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب مالي: المغرب هو المرشح الأكبر للفوز أمامنا بالطبع 17 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - مؤتمر مهاجم الأولاد: جاهزون لمواجهة مصر.. والمعنويات مرتفعة 25 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - كاف يعلن طاقم حكام مباراة مصر وجنوب إفريقيا 34 دقيقة | أمم إفريقيا
كرة طائرة - بمشاركة 4 فرق.. الكشف عن جدول نهائي دوري المرتبط للسيدات 47 دقيقة | رياضة نسائية
أمم إفريقيا - مؤتمر بروس: أعلم مدى قوة منتخب مصر.. ولن نلعب وكأن السكين على رقابنا 50 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - تشوكويزي: يجب أن يحظى كأس إفريقيا بنفس احترام أوروبا 53 دقيقة | أمم إفريقيا
خبر في الجول - الإيفواري فريدي كوابلان يصل القاهرة لإتمام انتقاله إلى سيراميكا ساعة | ميركاتو
أمم إفريقيا - مؤتمر تريزيجيه: حققنا رقما قياسيا أمام زيمبابوي.. ومباراة جنوب إفريقيا كنهائي كأس ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 4 طولان: التنسيق مع المنتخب الأول؟ حسام حسن شتمني بالأب والأم
/articles/519899/أمم-إفريقيا-مؤتمر-بروس-أعلم-مدى-قوة-منتخب-مصر-ولن-نلعب-وكأن-السكين-على-رقابنا