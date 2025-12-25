أمم إفريقيا - مؤتمر بروس: أعلم مدى قوة منتخب مصر.. ولن نلعب وكأن السكين على رقابنا

يدرك هوجو بروس مدرب جنوب إفريقيا مدى قوة منتخب مصر قبل مواجهته في كأس أمم إفريقيا 2025 يوم الجمعة.

ويصطدم منتخب مصر بجنوب إفريقيا ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بعد فوزهما على زيمبابوي وأنجولا في الجولة الافتتاحية.

وقال بروس في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: "انتصاري على مصر كمدرب للكاميرون في نهائي أمم إفريقيا 2017؟ من الجيد أن تواجه فريقا انتصرت عليه من قبل، لكنها مجرد ذكرى طيبة بالنسبة لي لا أكثر".

وأضاف المدرب البلجيكي "لكن مرت 8 سنوات وقد تغير منتخب مصر جذريا عما كان عليه وقتها".

أكمل "نعلم جميعًا مدى قوة المنتخب المصري، إنه فريق قوي جدا، توج باللقب 7 مرات، ويحمل الرقم القياسي، وهذا يعني الكثير".

وتابع "كما يضم المنتخب المصري لاعبين رائعين مثل محمد صلاح وعمر مرموش، نحن نعرفهم جيدًا، لكن في المقابل نحن واثقون، ونتطلع إلى خوض المباراة".

وواصل "كان من المهم جدًا الفوز في مباراتنا الأولى. لم نكن لنكون في وضع جيد مثل هذا، على سبيل المثال، دخول مواجهة مصر بلا نقاط كان سيضعنا تحت ضغط شديد وكأن السكين على رقابنا وعلينا الفوز بأي شكل".

واستطرد "هذا لا يعني أننا لا نريد الفوز على مصر، لكن الأمر نفسه ينطبق على منتخب مصر. إذا فازوا بمباراة يوم الجمعة، فسيتأهلون إلى الدور التالي، لذلك فهي مباراة مهمة جدًا لكلا الفريقين".

وأتم "إذا استطعنا الفوز على مصر فسيكون ذلك أمرا جيدا جدا لنا، وبعدها يمكننا لعب مباراتنا الأخيرة أمام زيمبابوي دون ضغط، ودون الشعور بأننا مضطرون للفوز".

ويلعب الفراعنة ضد أنجولا، وجنوب إفريقيا أمام زيمبابوي مباراة الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في توقيت واحد يوم الاثنين المقبل.