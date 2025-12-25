أمم إفريقيا - تشوكويزي: يجب أن يحظى كأس إفريقيا بنفس احترام أوروبا

الخميس، 25 ديسمبر 2025 - 13:25

كتب : FilGoal

يرى صامويل تشوكويزي جناح منتخب نيجيريا أن بطولة أمم إفريقيا يجب أن تحظى بنفس احترام كأس أمم أوروبا وكأس العالم.

وفازت نيجيريا على تنزانيا 2-1 ضمن الجولة الأولى لحساب المجموعة الثالثة.

وقال صامويل تشوكويزي في تصريحات صحفية: "بطولة أمم إفريقيا كبيرة وحلم لجميع اللاعبين لأنها واحدة من أفضل البطولات في العالم".

وتابع "يجب أن يحظى كأس إفريقيا بنفس الاحترام الذي يحظى به كأس أوروبا وكأس العالم، يجب احترام إفريقيا أيضا".

وأضاف "اللاعب لا يملك خيار الرفض إذا تمت دعوته لتمثيل بلاده، وعلى المدرب والنادي أن يتفهما أنك تريد تمثيل بلدك".

واختتم تشوكويزي تصريحاته "يمكن أن تقول توقيت إقامة البطولة غير مناسب، لكن من غير المقبول عدم اعتبار البطولة كونها كبيرة".

ويلعب منتخب نيجيريا أمام تونس في العاشرة من مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية.

وكان منتخب تونس قد تغلب على أوغندا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الافتتاحية.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ثمن النهائي مباشرة بجانب 4 من أفضل أصحاب المركز الثالث بالمجموعات الستة.

