أمم إفريقيا - مؤتمر تريزيجيه: حققنا رقما قياسيا أمام زيمبابوي.. ومباراة جنوب إفريقيا كنهائي كأس

تريزيجيه النادي : الأهلي مصر

اعترف محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر بأهمية مواجهة جنوب إفريقيا في دور المجموعات.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة جنوب إفريقيا في تمام الخامسة من مساء غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا.

وقال تريزيجيه عبر المؤتمر الصحفي: "مباراة جنوب إفريقيا مهمة في ترتيب المجموعة ونلعب للفوز، درسناهم وجاهزون لإسعاد الجماهير".

وتابع "نجتمع دائما مع الجهاز الفني واللاعبين لمعرفة الإيجابيات والسلبيات".

وأضاف "كنا الأفضل في مباراة زيمبابوي ونجحنا في نهاية المباراة من تحقيق الفوز".

وكشف تريزيجيه "وصلنا أكثر من 33 مرة لمرمى منتخب زيمبابوي وهذا رقم قياسي، وركزنا في التدريبات على ضرورة استغلال الهجمات في المباريات المقبلة وترجمتها لأهداف".

واختتم تصريحاته "نخوض مواجهة جنوب إفريقيا كأنها نهائي كأس، والخروج من ثمن نهائي نسخة 2019 ذكرى سيئة لكننا جاهزون لمواجهة الغد".

ويتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع جنوب إفريقيا الوصيف.

ثم يأتي منتخب زيمبابوي ثالثا بالتساوي مع أنجولا المتذيل دون رصيد من النقاط.

موعد مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا

تقام المباراة يوم الجمعة المقبل الموافق 26 ديسمبر.

وتلعب المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء.

وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

ويستضيف ملعب أدرار المباراة.