أمم إفريقيا - مؤتمر حسام حسن: طريقة لعب جنوب إفريقيا مثل أنديتهم.. وكل المباريات مهمة

الخميس، 25 ديسمبر 2025 - 12:46

كتب : محمد جمال

حسام حسن - المدير الفني منتخب مصر

أعرب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر عن رضاه بأداء جميع اللاعبين خلال مواجهة زيمبابوي.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة جنوب إفريقيا في تمام الخامسة من مساء غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا.

وقال حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر عبر المؤتمر الصحفي: "نحترم جميع المنتخبات ومنتخب جنوب إفريقيا من المنتخبات القوية، لكننا نلعب لتحقيق نتائج إيجابية ونلعب لحصد النقاط الثلاث، وكل المباريات مهمة".

وشدد "نلعب كل مباراة على حدة وندرس نقاط القوة والضعف للمنافسين، وكل اللاعبين جاهزين وخاصة حراسة المرمى، أثق فيهم جميعا".

وتابع "أشكر الجماهير المصرية والمغربية على مساندتنا في مواجهة زيمبابوي، ونشعر بالراحة في وجودنا بدولة المغرب الشقيقة".

وأضاف حسام حسن "سعيد بإلتفاف الشارع المصري حول منتخب مصر ومؤازرتنا، لدي ثقة في جميع اللاعبين وكل مباراة لها طريقة لعب مختلفة".

وكشف المدير الفني لمنتخب مصر "دوري كمدير فني معالجة الأخطاء في حالة وجودها خلال المباراة، وطريق لعب جنوب إفريقيا مثل أنديتهم وواجهناهم أكثر من مرة عن طريق الأهلي والزمالك وبيراميدز".

وواصل "تفوقنا على جنوب إفريقيا نسخة 98 وإن شاء الله نكرر الأمر غدا".

أما عن جاهزية اللاعبين فقال: "سيتم حسم موقف جاهزية الثنائي مصطفى محمد ومحمد حمدي في مران اليوم الخميس".

وشدد "أمم إفريقيا تضم منتخبات قوية وهذا أمر طبيعي، وكرة القدم فيها متغييرات وكل منتخب يواجه مصر يبذل قصارى جهده لتحقيق نتائج إيجابية أمامنا، لكننا جاهزون".

وبسؤاله عن تبديل إمام عاشور أمام زيمبابوي أجاب "إمام عاشور لاعب كبير وتبديله بسبب طريقة اللعب، واختيار اللعب بمهاجم صريح".

وتابع "الأرقام والإحصائيات تؤكد تفوقنا في مباراة زيمبابوي وظهرنا بمستوى مميز، وسعيد بأداء اللاعبين وعلى رأسهم محمد صلاح".

واختتم حسام حسن تصريحاته "محمد الشناوي من أفضل حراس المرمى في إفريقيا، وصلاح من أفضل اللاعبين في العالم، ولدي ثقة تامة في جميع اللاعبين وارض عن أدائهم".

ويتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع جنوب إفريقيا الوصيف.

ثم يأتي منتخب زيمبابوي ثالثا بالتساوي مع أنجولا المتذيل دون رصيد من النقاط.

موعد مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا

تقام المباراة يوم الجمعة المقبل الموافق 26 ديسمبر.

وتلعب المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء.

وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

ويستضيف ملعب أدرار المباراة.

