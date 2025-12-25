أمم إفريقيا - مؤتمر الركراكي: نستهدف حسم التأهل لدور الـ16 مبكرا بالفوز على مالي

الخميس، 25 ديسمبر 2025 - 12:25

كتب : FilGoal

وليد الركراكي - منتخب المغرب

يستهدف وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب حسم التأهل لدور الـ16 من كأس أمم إفريقيا عقب الجولة الثانية، حين يواجه مالي.

ويصطدم المغرب بمنتخب مالي في قمة المجموعة الثانية ضمن الجولة الثانية من البطولة يوم الجمعة.

وقال الركراكي في مؤتمر صحفي الذي يسبق اللقاء: "كان الفوز الأول على جزر القمر مهما جدا، لأنه ليس بالأمر السهل أبدا. التاريخ يُظهر دائما صعوبة البدايات".

وأضاف "منتخب مالي يملك إمكانيات كبيرة جدا، وسيدخل اللقاء من أجل الفوز، لكننا أيضا نستهدف الـ3 نقاط وحسم التأهل لدور الـ16 مبكرا عقب اللقاء".

فوز المغرب على مالي سيضمن تواجده في دور الـ16 قبل خوض لقاء الجولة الثالثة أمام زامبيا.

وتابع "مباراة مالي ستكون صعبة بلا شك، لكننا متحمسون لخوضها، مواجهاتنا معهم دائمًا معقدة وصعبة".

وواصل "أمام مالي سيكون الأمر مختلفا عن لقاء جزر القمر، منتخب مالي يملك شخصية أكبر ومساحات أكثر، أعتقد أنها ستكون مباراة متوازنة".

وأكمل الراكراكي "نُعاني أحيانًا أمام التكتل الدفاعي، لكننا حققنا 19 انتصارًا متتاليًا، وهذا دليل أننا وجدنا الحلول".

وعن حالة لاعبيه، أوضح الركراكي "كل اللاعبين جاهزين للمباراة القادمة أمام مالي بأستثناء رومان سايس".

واستطرد "رومان سايس تعرض لشد خفيف أمام جزر القمر، لدينا 5 لاعبين في مركز قلب الدفاع، وكل شيء كان محسوبا مسبقا".

وكشف "أشرف حكيمي وحمزة إجمان يتعافيان بشكل جيد، سنحاول التعامل مع وضع حكيمي بأفضل طريقة ممكنة".

وأتم "المهاجم الأساسي أمام مالي، سفيان رحيمي أم يوسف النصيري أم أيوب الكعبي؟ لم أحدد التشكيلة بعد، سنرى بعد التدريبات، الأمر يرتبط بخطة اللعب، والمهاجم يجب أن يهز الشباك ويقوم بعمله للفريق".

وشارك رحيمي كأساسي أمام جزر القمر وأهدر ركلة جزاء، قبل أن يشارك النصيري والكعبي في الشوط الثاني، الذي شهد هدفا رائعا من الكعبي بمقصية رائعة.

ويتقاسم منتخب مالي وزامبيا المركز الثاني في المجموعة برصيد نقطة من تعادلهما في الجولة الأولى.

أما منتخب جزر القمر فيتذيل المجموعة بلا نقاط.

