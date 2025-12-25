أمم إفريقيا - مؤتمر محرز: لم نأت لمجرد المشاركة وهدفنا النهائي

الخميس، 25 ديسمبر 2025 - 12:12

كتب : FilGoal

احتفال هدف رياض محرز - الجزائر ضد السودان

رياض محرز

النادي : الأهلي

الجزائر

أكد رياض محرز قائد منتخب الجزائر على هدف فريقه بالتأهل إلى نهائي أمم إفريقيا بالمغرب.

وتغلب منتخب الجزائر على السودان بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

وقال محرز عبر المؤتمر الصحفي: "نريد الوصول إلى نهائي أمم إفريقيا، لم نأت إلى هنا لمجرد المشاركة".

وأضاف "أنا جزء من المجموعة، وأحاول مساعدة الفريق قدر ما أستطيع، وأتمنى أن يستمر هذا النجاح".

واختتم محرز تصريحاته "سعيد بحصد ثلاث نقاط أمام السودان، وجائزة رجل المباراة لي اليوم وغدا للاعب آخر".

وأنهى منتخب الجزائر السنين العجاف في أمم إفريقيا منذ التتويج بلقب نسخة 2019 في مصر على حساب السنغال.

وفشل منتخب الجزائر في تحقيق أي فوز بآخر نسختين من بطولة أمم إفريقيا بعد تحقيق اللقب القاري.

وودع منتخب الجزائر آخر نسختين في أمم إفريقيا من دور المجموعات وسط عدم تحقيق أي انتصار في الست مباريات.

وسجل محرز ثنائية الجزائر أمام السودان في افتتاح مشوار الثعالب في أمم إفريقيا.

وأصبح محرز الهداف التاريخي للجزائر في أمم إفريقيا برصيد 8 أهداف متفوقا على لخضر بلومي صاحب الـ 6 أهداف.

وارتقى محرز ليصبح في المركز الثالني بقائمة أفضل هداف في تاريخ منتخب الجزائر برصيد 36 هدفا بالتساوي مع عبد الحفيظ تاسفاوت. يتفوق عليهما فقط إسلام سليماني (46) الهداف التاريخي للأفناك.

وعادل محرز رقم رابح ماجر بالتسجيل في 4 نسخ مختلفة من أمم إفريقيا.

أمم إفريقيا الجزائر رياض محرز
