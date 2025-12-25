موندو ديبورتيفو تكشف الموعد المحتمل لودية مصر ضد إسبانيا

الخميس، 25 ديسمبر 2025 - 11:43

كتب : FilGoal

هدف عمر مرموش لـ مصر ضد زيمبابوي

تحدثت العديد من التقارير الإسبانية عن مواجهة ودية منتظرة بين منتخب مصر وإسبانيا في مارس المقبل، لكن جريدة موندو ديبورتيفو كشفت الموعد المحتمل للقاء.

وكان من المنتظر أن يلتقي منتخبا مصر وإسبانيا في قطر قبل نهائي كأس فيناليسيما بين إسبانيا والأرجنتين، حسب تقارير عديدة.

لكن تقرير موندو ديبورتيفو أوضح أن المواجهة المصرية الإسبانية ستقام عقب مواجهة فيناليسيما التي تقام في قطر، وليس قبلها.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - مرموش وحمدي ضمن أبرز أرقام الجولة الأولى أمم إفريقيا - ترتيب صراع الهدافين عقب الجولة الأولى أمم إفريقيا - أبو زهرة: مصطفى وحمدي يشاركان في المران.. والشناوي حقق بطولات أكثر من دول ترتيب أمم إفريقيا - رباعي عربي في الصدارة عقب الجولة الأولى

إذ تقام المباراة يوم الجمعة الموافق 27 مارس 2026.

بينما سيقام لقاء إسبانيا ضد مصر يوم 30 أو 31 مارس، وفقا لموندو ديبورتيفو.

وتبدأ فترة التوقف الدولي الأولى بعام 2026 من 23 مارس إلى 31 من الشهر نفسه.

وأشارت التقارير إلى أن منتخب قطر سيواجه الأرجنتين خلال التوقف الدولي بمارس.

ويأتي ذلك أيضا ضمن استعدادات المنتخبات الـ 4 للمشاركة في كأس العالم 2026.

وتقام كأس فيناليسيما بين إسبانيا بطل أمم أوروبا والأرجنتين بطل أمريكا الجنوبية.

ويستضيف ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة نهائي كأس فيناليسيما في مارس المقبل.

وتجمع المباراة بين منتخب الأرجنتين بطل كوبا أمريكا 2024، ومنتخب إسبانيا بطل يورو 2024.

وأكد أليخاندرو دومينجيز رئيس كونميبول أن المباراة تمثل أكثر من مجرد بطولة، كونها رمزا للتعاون والاحترام بين الاتحادات القارية وفرصة للجماهير لمتابعة حدث تاريخي.

من جانبه، أوضح ألكسندر تشيفرين رئيس يويفا أن اللقاء يجسد وحدة قارتين كرويتين ويعكس الانتشار العالمي لكرة القدم، متوقعا سهرة كروية مميزة على أعلى مستوى.

يذكر أن الأرجنتين كانت قد توجت بلقب فيناليسيما 2022 بعد الفوز على إيطاليا بثلاثية دون رد في ملعب ويمبلي بلندن.

وكانت قد أقيمت نفس الفكرة بنسختين سابقتين في 1985 و1993.

وحقق منتخب فرنسا وقتها لقب 1985 بالفوز على أوروجواي بهدفين دون مقابل.

بينما توجت الأرجنتين على حساب الدنمارك في 1993 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

ومن المنتظر الإعلان عن تفاصيل تنظيم المباراة وطرح التذاكر خلال الأسابيع المقبلة.

مصر إسبانيا الأرجنتين قطر
نرشح لكم
بمشاركة جميع اللاعبين.. منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لـ جنوب إفريقيا تقرير: كامافينجا يفتتح أكاديمية في أنجولا.. ويوجه رسالة دعم قبل مواجهتي مصر وزيمبابوي أمم إفريقيا - مؤتمر تريزيجيه: حققنا رقما قياسيا أمام زيمبابوي.. ومباراة جنوب إفريقيا كنهائي كأس أمم إفريقيا - مؤتمر حسام حسن: طريقة لعب جنوب إفريقيا مثل أنديتهم.. وكل المباريات مهمة أمم إفريقيا - مرموش وحمدي ضمن أبرز أرقام الجولة الأولى أمم إفريقيا - أبو زهرة: مصطفى وحمدي يشاركان في المران.. والشناوي حقق بطولات أكثر من دول ترتيب أمم إفريقيا - رباعي عربي في الصدارة عقب الجولة الأولى تحت الأمطار.. منتخب مصر يواصل استعداداته لمواجهة جنوب إفريقيا
أخر الأخبار
كولر: لم يتوقع أحد رحيلي عن الأهلي.. وأتعافى من الفترة المكثفة في القاهرة 48 دقيقة | الدوري المصري
مباشر كأس العاصمة - الزمالك (0)-(1) سموحة.. العارضة تمنع التعادل ساعة | الكرة المصرية
أمم إفريقيا - مدرب الكاميرون: لا نريد الإفراط في احترام كوت ديفوار.. وسنلعب بتواضع شديد 2 ساعة | أمم إفريقيا
بمشاركة جميع اللاعبين.. منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لـ جنوب إفريقيا 2 ساعة | أمم إفريقيا
كأس عاصمة مصر – المصري يتصدر مؤقتا بهدف بامبو.. وتعادل الجونة مع البنك الأهلي 2 ساعة | الكرة المصرية
تقرير: كامافينجا يفتتح أكاديمية في أنجولا.. ويوجه رسالة دعم قبل مواجهتي مصر وزيمبابوي 2 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - مدرب مالي: إقامة البطولة كل 4 سنوات عدم احترام للقارة 2 ساعة | أمم إفريقيا
تشكيل الزمالك - عواد في حراسة المرمى وجهاد يقود الوسط ضد سموحة 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 4 طولان: التنسيق مع المنتخب الأول؟ حسام حسن شتمني بالأب والأم
/articles/519890/موندو-ديبورتيفو-تكشف-الموعد-المحتمل-لودية-مصر-ضد-إسبانيا