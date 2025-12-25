موندو ديبورتيفو تكشف الموعد المحتمل لودية مصر ضد إسبانيا

تحدثت العديد من التقارير الإسبانية عن مواجهة ودية منتظرة بين منتخب مصر وإسبانيا في مارس المقبل، لكن جريدة موندو ديبورتيفو كشفت الموعد المحتمل للقاء.

وكان من المنتظر أن يلتقي منتخبا مصر وإسبانيا في قطر قبل نهائي كأس فيناليسيما بين إسبانيا والأرجنتين، حسب تقارير عديدة.

لكن تقرير موندو ديبورتيفو أوضح أن المواجهة المصرية الإسبانية ستقام عقب مواجهة فيناليسيما التي تقام في قطر، وليس قبلها.

إذ تقام المباراة يوم الجمعة الموافق 27 مارس 2026.

بينما سيقام لقاء إسبانيا ضد مصر يوم 30 أو 31 مارس، وفقا لموندو ديبورتيفو.

وتبدأ فترة التوقف الدولي الأولى بعام 2026 من 23 مارس إلى 31 من الشهر نفسه.

وأشارت التقارير إلى أن منتخب قطر سيواجه الأرجنتين خلال التوقف الدولي بمارس.

ويأتي ذلك أيضا ضمن استعدادات المنتخبات الـ 4 للمشاركة في كأس العالم 2026.

وتقام كأس فيناليسيما بين إسبانيا بطل أمم أوروبا والأرجنتين بطل أمريكا الجنوبية.

ويستضيف ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة نهائي كأس فيناليسيما في مارس المقبل.

وتجمع المباراة بين منتخب الأرجنتين بطل كوبا أمريكا 2024، ومنتخب إسبانيا بطل يورو 2024.

وأكد أليخاندرو دومينجيز رئيس كونميبول أن المباراة تمثل أكثر من مجرد بطولة، كونها رمزا للتعاون والاحترام بين الاتحادات القارية وفرصة للجماهير لمتابعة حدث تاريخي.

من جانبه، أوضح ألكسندر تشيفرين رئيس يويفا أن اللقاء يجسد وحدة قارتين كرويتين ويعكس الانتشار العالمي لكرة القدم، متوقعا سهرة كروية مميزة على أعلى مستوى.

يذكر أن الأرجنتين كانت قد توجت بلقب فيناليسيما 2022 بعد الفوز على إيطاليا بثلاثية دون رد في ملعب ويمبلي بلندن.

وكانت قد أقيمت نفس الفكرة بنسختين سابقتين في 1985 و1993.

وحقق منتخب فرنسا وقتها لقب 1985 بالفوز على أوروجواي بهدفين دون مقابل.

بينما توجت الأرجنتين على حساب الدنمارك في 1993 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

ومن المنتظر الإعلان عن تفاصيل تنظيم المباراة وطرح التذاكر خلال الأسابيع المقبلة.