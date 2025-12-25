أمم إفريقيا - مرموش وحمدي ضمن أبرز أرقام الجولة الأولى

اختتمت منافسات الجولة الأولى من بطولة أمم إفريقيا المقامة بالمغرب.

وشهدت الجولة الأولى تألق كل من عمر مرموش ومحمد حمدي من حيث الأرقام الفردية.

إذ كان مرموش أكثر اللاعبين تسديدا على المرمى بـ 4 تسديدات والأكثر في المراوغات الناجحة بـ 7 مراوغات.

أما محمد حمدي فكان أكثر اللاعبين صناعة للفرص المحققة في الجولة الأولى.

وسجل مرموش هدف منتخب مصر الافتتاحي أمام زيمبابوي في المباراة التي فاز فيها الفراعنة بهدفين مقابل هدف واحد.

وجاءت أبرز أرقام الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا:

⦁ الهداف: الجزائري رياض محرز - السنغالي نيكولاس جاكسون - التونسي إلياس عاشوري (هدفان)

⦁ الأكثر صناعة للأهداف: النيجيري أليكس أيوبي (هدفان)

⦁ الأكثر تسديدا على المرمى: عمر مرموش (4 تسديدات)

⦁ الأكثر صناعة للفرص: النيجيري أليكس أيوبي (6 فرص)

⦁ الأكثر صناعة للفرص المحققة: محمد حمدي (3 فرص)

⦁ الأعلى دقة في التمريرات: السنغالي إدريسا جاي (95%)

⦁ الأعلى مراوغات ناجحة: عمر مرموش (7 مراوغات)

⦁ أفضل هدف: المغربي أيوب الكعبي

⦁ الأكثر تصديا للتسديدات: البوتسواني جويتسيون فوكو (14 تصدي)

المنتخبات

⦁ أكثر منتخب تسديدا على المرمى: السنغال (17) - مصر ونيجيريا (11)

⦁ أكثر منتخب صناعة للفرص المحققة: مصر (7) - السنغال (6)

⦁ أكثر منتخب دقة تمريرات: مصر (600) - المغرب والسنغال (582)

⦁ أكثر منتخب دقة عرضيات: مصر (13) - أنجولا (9)

أمم إفريقيا منتخب مصر عمر مرموش
