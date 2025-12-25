كرة يد - ترتيب دوري المحترفين في جدول المنافسة على اللقب

الخميس، 25 ديسمبر 2025

اختتمت منافسات المرحلة التمهيدية من دوري المحترفين لكرة اليد.

وحسمت 8 فرق تأهلها إلى المرحلة الختامية للمنافسة على لقب دوري المحترفين.

وتأهلت فرق الأهلي والزمالك والبنك الأهلي وسموحة وسبورتنج وطلائع الجيش والجزيرة والشمس.

وتقام المرحلة الختامية بنظام الدوري من دورين ذهابا وإيابا.

وجاء ترتيب المرحلة الختامية قبل انطلاقها كالآتي:

1- الأهلي - 6 نقاط

2- البنك الأهلي - 5.5 نقطة

3- الزمالك - 4.5 نقطة

4- سموحة - 4 نقاط

5- سبورتنج - 3.5 نقطة

6- طلائع الجيش - نقطتان

7- الجزيرة - 1.5 نقطة

8- الشمس - نقطة واحدة

ويتوقف الدوري المصري في الوقت الحالي استعدادا لمعسكر منتخب مصر قبل منافسات أمم إفريقيا.

ومن المقرر أن تستضيف رواندا منافسات أمم إفريقيا خلال الفترة من 21 إلى 31 يناير المقبل.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية رفقة منتخبات أنجولا والجابون وأنجولا.

