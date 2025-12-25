دونيس: فخور بترشيحي لتدريب المنتخب السعودي

جيورجيو دونيس

أعرب اليوناني جورجيوس دونيس مدرب نادي الخليج عن شعوره بلالفخر بعد ترشيح اسمه لتدريب المنتخب السعودي.

وبات الفرنسي هيرفي رينار المدرب الحالي للمنتخب السعودي مهددا بالرحيل عن تدريب الأخضر.

وأجاب دونيس في مؤتمر صحفي حول ترشيحه لهذه المهمة وقال: "فخور بطرح اسمي كخيار لتدريب منتخب السعودية".

واضاف "أعتبرها بلدي الثاني، ولو سئلت عن أي منتخب تتمنى قيادته سأقول منتخبي اليونان والسعودية".

ويقدم دونيس مستويات جيدة مع الخليج خلال الموسم الحالي.

وسبق لدونيس تدريب نادي الهلال السعودي وكذلك الوحدة والفتح.

في المقابل ذكرت صحيفة "الرياض" السعودية، أن رينار قريب من الرحيل عن تدريب منتخب السعودية.

وأضافت التقاريرذاتها أن أحد مدربي الدوري السعودي سيكون بديلا لهيرفي رينار.

وبات رينار أول مدرب في التاريخ يقود السعودية للتأهل إلى نسختين من كأس العالم.

وقاد رينار السعودية للتأهل لكأس العالم 2022 وتحقيق مفاجأة مدوية بالفوز على الأرجنتين التي توجت باللقب بعد ذلك.

كما قاد رينار الأخضر السعودي للتأهل لكأس العالم 2026 عقب تصدر المجموعة الثانية في الملحق الآسيوي.

وتصدر المنتخب السعودي المجموعة الثانية من الملحق والتي ضمت العراق وإندونيسيا.

ومنح فارق الأهداف المسجلة بطاقة التأهل للمنتخب السعودي على حساب العراق بعدما تساوى المنتخبين في رصيد النقاط (4 نقاط).

المنتخب السعودي هيرفي رينار
