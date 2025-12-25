أمم إفريقيا - مواجهة مصر ضد زيمبابوي ثالث أكثر حضور جماهيري في الجولة الأولى

اختتمت منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا المقامة بالمغرب حتى 18 يناير المقبل.

وشهدت مواجهة مصر أمام زيمبابوي ثالث أكثر حضور جماهيري في مباريات الجولة الأولى.

وحضر 28 ألفا و199 مشجعا لمواجهة مصر أمام زيمبابوي ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وتغلب منتخب مصر على زيمبابوي بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الافتتاحية.

وجاء الحضور الجماهيري لأكثر 5 مباريات في الجولة الأولى كالآتي:

المغرب × جزر القمر - 60,180

الكاميرون × الجابون - 35,200

مصر × زيمبابوي - 28,199

السنغال × بوتسوانا - 18,591

الجزائر × السودان - 16,115

وتنطلق الجولة الثانية غدا الجمعة ولمدة ثلاثة أيام.

وتشهد الجولة الثانية أكثر من مباراة نارية في مختلف المجموعات مثل مواجهة مصر أمام جنوب إفريقيا، وكوت ديفوار ضد الكاميرون، وتونس أمام نيجيريا، والمغرب ضد مالي.