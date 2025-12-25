أمم إفريقيا - مواجهة مصر ضد زيمبابوي ثالث أكثر حضور جماهيري في الجولة الأولى
الخميس، 25 ديسمبر 2025 - 10:36
كتب : FilGoal
اختتمت منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا المقامة بالمغرب حتى 18 يناير المقبل.
وشهدت مواجهة مصر أمام زيمبابوي ثالث أكثر حضور جماهيري في مباريات الجولة الأولى.
وحضر 28 ألفا و199 مشجعا لمواجهة مصر أمام زيمبابوي ضمن منافسات المجموعة الثانية.
وتغلب منتخب مصر على زيمبابوي بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الافتتاحية.
وجاء الحضور الجماهيري لأكثر 5 مباريات في الجولة الأولى كالآتي:
المغرب × جزر القمر - 60,180
الكاميرون × الجابون - 35,200
مصر × زيمبابوي - 28,199
السنغال × بوتسوانا - 18,591
الجزائر × السودان - 16,115
وتنطلق الجولة الثانية غدا الجمعة ولمدة ثلاثة أيام.
وتشهد الجولة الثانية أكثر من مباراة نارية في مختلف المجموعات مثل مواجهة مصر أمام جنوب إفريقيا، وكوت ديفوار ضد الكاميرون، وتونس أمام نيجيريا، والمغرب ضد مالي.