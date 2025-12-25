مواعيد الخميس 25 ديسمبر 2025.. أربع مواجهات في كأس عاصمة مصر

الخميس، 25 ديسمبر 2025 - 10:14

كتب : FilGoal

الزمالك - عمرو ناصر

يشهد اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025 راحة من منافسات أمم إفريقيا بعد نهاية الجولة الأولى.

وتستأنف مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس عاصمة مصر بأربع مواجهات.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

كأس عاصمة مصر

تقام مساء اليوم أربع مواجهات ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالمسابقة.

ويلعب الجونة أمام البنك الأهلي في تمام الخامسة مساء، بينما حرس الحدود يواجه المصري على استاد السويس في نفس التوقيت.

بينما يستضيف الزمالك فريق سموحة على استاد المقاولون العرب في تمام الثامنة مساء.

ويحل الإسماعيلي ضيفا على بيراميدز في نفس التوقيت على استاد السلام.

وتذاع جميع المباريات عبر قنوات أون سبورت.

الدوري السعودي

يلعب نيوم بقيادة أحمد حجازي أمام النجمة في السابعة والنصف مساء.

بينما يحل الاتفاق ضيفا على الرياض.

وتذاع المباريات عبر قناة الثمانية.

كأس عاصمة مصر الزمالك
نرشح لكم
خبر في الجول - الإيفواري فريدي كوابلان يصل القاهرة لإتمام انتقاله إلى سيراميكا رباعي يعاون سامي.. في الجول يكشف الجهاز الفني الجديد لمودرن سبورت خبر في الجول - مودرن سبورت يتمم اتفاقه مع أحمد سامي.. وموعد الظهور الأول مودرن سبورت يعلن فسخ التعاقد مع مجدي عبد العاطي تقرير مغربي: بعد فسخ تعاقده مع الزمالك.. معالي يتمم تعاقده مع ناديه الجديد العش: المنافسة في الأهلي تخدم الجميع.. ومطالبون دائما بالفوز فقط قائمة الزمالك - عودة ناصر ماهر لمواجهة سموحة بـ كأس عاصمة مصر تقرير صربي: رادنيك يرفض عرضا ضحما من الأهلي لضم موهبة غانا
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب مالي: المغرب هو المرشح الأكبر للفوز أمامنا بالطبع 11 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - مؤتمر مهاجم الأولاد: جاهزون لمواجهة مصر.. والمعنويات مرتفعة 19 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - كاف يعلن طاقم حكام مباراة مصر وجنوب إفريقيا 28 دقيقة | أمم إفريقيا
كرة طائرة - بمشاركة 4 فرق.. الكشف عن جدول نهائي دوري المرتبط للسيدات 41 دقيقة | رياضة نسائية
أمم إفريقيا - مؤتمر بروس: أعلم مدى قوة منتخب مصر.. ولن نلعب وكأن السكين على رقابنا 44 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - تشوكويزي: يجب أن يحظى كأس إفريقيا بنفس احترام أوروبا 48 دقيقة | أمم إفريقيا
خبر في الجول - الإيفواري فريدي كوابلان يصل القاهرة لإتمام انتقاله إلى سيراميكا ساعة | ميركاتو
أمم إفريقيا - مؤتمر تريزيجيه: حققنا رقما قياسيا أمام زيمبابوي.. ومباراة جنوب إفريقيا كنهائي كأس ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 4 طولان: التنسيق مع المنتخب الأول؟ حسام حسن شتمني بالأب والأم
/articles/519881/مواعيد-الخميس-25-ديسمبر-2025-أربع-مواجهات-في-كأس-عاصمة-مصر