مواعيد الخميس 25 ديسمبر 2025.. أربع مواجهات في كأس عاصمة مصر

يشهد اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025 راحة من منافسات أمم إفريقيا بعد نهاية الجولة الأولى.

وتستأنف مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس عاصمة مصر بأربع مواجهات.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

كأس عاصمة مصر

تقام مساء اليوم أربع مواجهات ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالمسابقة.

ويلعب الجونة أمام البنك الأهلي في تمام الخامسة مساء، بينما حرس الحدود يواجه المصري على استاد السويس في نفس التوقيت.

بينما يستضيف الزمالك فريق سموحة على استاد المقاولون العرب في تمام الثامنة مساء.

ويحل الإسماعيلي ضيفا على بيراميدز في نفس التوقيت على استاد السلام.

وتذاع جميع المباريات عبر قنوات أون سبورت.

الدوري السعودي

يلعب نيوم بقيادة أحمد حجازي أمام النجمة في السابعة والنصف مساء.

بينما يحل الاتفاق ضيفا على الرياض.

وتذاع المباريات عبر قناة الثمانية.