العودة من جديد.. اتحاد طنجة يعلن ضم عبد الحميد معالي

الخميس، 25 ديسمبر 2025 - 00:52

كتب : FilGoal

أعلن نادي اتحاد طنجة المغربي ضم عبد الحميد معالي لاعب الزمالك السابق بشكل رسمي.

ويأتي ذلك بعد فسخ اللاعب تعاقده مع الزمالك عقب 4 أشهر فقط من تعاقده.

وفسخ معالي تعاقده مع الزمالك بداية شهر ديسمبر الجاري عقب انتهاء مهلة الإنذار التي تقدم بها معالي في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن تأخر مستحقاته.

وكشف نادي اتحاد طنجة المغربي عن عودة عبد الحميد معالي إلى الفريق من جديد بعد رحيله الصيف الماضي.

وكشف موقع برلمان سبور المغربي عن إتمام معالي تعاقده مع اتحاد طنجة بعقد لموسمين ونصف الموسم.

وأشار التقرير إلى التحاق معالي لتدريبات اتحاد طنجة يوم الأحد المقبل بعد توقيعه على العقود.

وكان قد تقدم عبد الحميد معالي بطلب لفسخ تعاقده في حال عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.

وانضم معالي - 19عاما - إلى الزمالك من اتحاد طنجة في يوليو الماضي قبل انطلاق الموسم.

ولعب معالي 8 مباريات مع الزمالك جميعهم في الدوري المصري وشارك لمدة 204 دقيقة بواقع 25 دقيقة في كل مباراة.

ويشارك عبد الحميد كجناح أيمن.

وكان اللاعب المغربي يرتبط بتعاقد مع الزمالك حتى صيف 2030.

