أمم إفريقيا - أبو زهرة: مصطفى وحمدي يشاركان في المران.. والشناوي حقق بطولات أكثر من دول

كشف مصطفى أبو زهرة عضو اتحاد الكرة عودة مصطفى محمد ومحمد حمدي للمشاركة في مران منتخب مصر قبل لقاء جنوب إفريقيا.

ويستعد منتخب مصر للقاء جنوب إفريقيا يوم الجمعة في الخامسة مساءً.

وقال عضو اتحاد الكرة عبر MBC مصر 2: "مصطفى محمد ومحمد حمدي بحالة جيدة وسيشاركان الخميس في المران الأساسي للمنتخب بعد موافقة طبيب المنتخب، والكل جاهز".

وأضاف "حسام حسن استبدل إمام عاشور حفاظا عليه، واللاعب موقفه كان نموذجيا أثناء استبداله، وهو من أهم أعمدة منتخب مصر، والأمر لا يحتاج لجلسة خاصة".

وتابع "محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر الأول، وهو حارس يمتلك من الخبرات ونحتاجه في الوقت الحالي، وحقق بطولات أكثر من دول، وتصدى لفرص وحمل المنتخب من قبل على أعناقه وسيكرر الأمر مجددا".

وأتم "أكبر حضور جمهور في تاريخ أمم إفريقيا لمنتخب غير مستضيف للبطولة كان المنتخب المصري في مباراة زيمبابوي بحضور 28.600 مشجع".

ويتصدر جنوب إفريقيا المجموعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع مصر الوصيف.

ثم يأتي منتخب زيمبابوي ثالثا بالتساوي مع أنجولا المتذيل دون رصيد من النقاط.

موعد مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا

تقام المباراة يوم الجمعة المقبل الموافق 26 ديسمبر.

وتلعب المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء.

وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

ويستضيف ملعب أدرار المباراة.