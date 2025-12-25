قاد بريان مبومو منتخب الكاميرون للفوز على الجابون بنتيجة 1-0 في الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا 2025.

سجل إيتا إيونج هدف فوز الأسود الوحيد.

الأسود ارتقوا للصدارة برصيد 3 نقاط رفقة كوت ديفوار التي انتصرت على موزمبيق بنفس النتيجة.

وسيلتقي الكاميرون وكوت ديفوار في الجولة الثانية يوم الأحد المقبل على صدارة المجموعة.

لماذا مبومو و10 خشبات؟

سدد لاعبو الكاميرون 12 مرة على الجابون 6 منها جاءت بفضل تمريرات مبومو المفتاحية.

التمريرة المفتاحية هي التمريرة التي انتهت بتسديدة، بالإضافة لصناعة لاعب مانشستر يونايتد هدف اللقاء الوحيد.

لاعب الأسود غير المروضة هو من شكل الخطورة وكان المصدر الوحيد للتهديد الكاميروني على مرمى الفهود.

وهو أيضا من أرسل 4 عرضيات صحيحة من 10 وكذلك استعاد الكرة 7 مرات وأكمل عرقلتين بشكل نجاح بنسبة 100% وفاز بـ 5 صراعات ثنائية من أصل 12.

وتعرض منتخب الجابون للخسارة لأول مرة في أمم إفريقيا منذ نسخة 2015، في 7 مباريات خاضها بعد ذلك انتصر في 1 وتعادل في 6.

التشكيل

بدأ بريان مبومو في هجوم منتخب الكاميرون، ودينيس بوانجا في هجوم الجابون.

فيما تواجد كريستيان باسجوج أفضل لاعب في نسخة 2017 على مقاعد بدلاء الأسود.

ودعم المخضرم إيمريك بيير أوباميانج دكة بدلاء الفهود وأيضا ماليك إيفونا لاعب الأهلي وأسوان السابق.

وصف المباراة

في الدقيقة 7 مرر بريان مبومو بينية إلى إيتا إيونج المنفرد الذي سدد كرة بين أقدام الحارس.

أشهر محمود أبو الرجال راية التسلل وانتظر أمين عمر قرار حكام تقنية الفيديو.

وفي الدقيقة 9 أعلن أمين عمر صحة هدف الأسود معلنا التقدم.

وتصدى إيباسي لتصويبة أنتوني أويونو بثبات في الدقيقة 19.

وفي الدقيقة 33 أجرى مدرب الجابون تغييرين بمشاركة ماريو ليمينا وبيير إيميريك أوباميانج بدلا من إريك بابوي وتيدي أفيرلان.

وتألق لويس مبابا ببراعة لفرصة من داني ناماسو في الدقيقة 38.

ومرت الدقائق الأخيرة بدون جديد لينتهي الشوط الأول بتقدم الأسود 1-0.

في الدقيقة 50 مرر مبومو بينية لجونيور تشاماديو الذي سدد كرة قوية علت العارضة من داخل منطقة الجزاء.

وبدأ منتخب الجابون الخروج من مناطقه الدفاعية بحثا عن التعادل.

وحاول دينيس بوانجا في الدقيقة 61 بتسديدة علت العارضة بعد توغل.

وبعد 10 دقائق انفرد أوبيندا مهاجم الجابون وسدد كرة أبعدها أوباسي ببراعة لركنية.

وفي الدقيقة 78 منع الحارس ثم العارضة رأسية فرانك ماجري مهاجم الكاميرون بعد ركنية نفذها مبومو.

ضغط لاعبو الجابون في الدقائق الأخيرة لكن بسالة دفاع الأسود حال دون استقبال أهداف لتنتهي المباراة بفوز الأسود.