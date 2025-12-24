تقرير مغربي: بعد فسخ تعاقده مع الزمالك.. معالي يتمم تعاقده مع ناديه الجديد

أتم المغربي عبد الحميد معالي لاعب الزمالك السابق تعاقده مع ناد جديد بعد فسخ تعاقده مع الزمالك.

وفسخ معالي تعاقده مع الزمالك بداية شهر ديسمبر الجاري عقب انتهاء مهلة الإنذار التي تقدم بها معالي في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن تأخر مستحقاته.

وكشف موقع برلمان سبور المغربي عن إتمام معالي تعاقده مع اتحاد طنجة بعقد لموسمين ونصف الموسم.

وأشار التقرير إلى التحاق معالي لتدريبات اتحاد طنجة يوم الأحد المقبل بعد توقيعه على العقود.

وكان قد تقدم عبد الحميد معالي بطلب لفسخ تعاقده في حال عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.

وانضم معالي - 19عاما - إلى الزمالك من اتحاد طنجة في يوليو الماضي قبل انطلاق الموسم.

ولعب معالي 8 مباريات مع الزمالك جميعهم في الدوري المصري وشارك لمدة 204 دقيقة بواقع 25 دقيقة في كل مباراة.

ويشارك عبد الحميد كجناح أيمن.

وكان اللاعب المغربي يرتبط بتعاقد مع الزمالك حتى صيف 2030.