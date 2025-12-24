تقرير مغربي: بعد فسخ تعاقده مع الزمالك.. معالي يتمم تعاقده مع ناديه الجديد

الأربعاء، 24 ديسمبر 2025 - 23:52

كتب : FilGoal

عبد الحميد معالي - الزمالك

أتم المغربي عبد الحميد معالي لاعب الزمالك السابق تعاقده مع ناد جديد بعد فسخ تعاقده مع الزمالك.

أخبار متعلقة:
قائمة الزمالك - عودة ناصر ماهر لمواجهة سموحة بـ كأس عاصمة مصر كاف يخطر الزمالك بمواعيد 3 جولات في الكونفدرالية تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع مجلس إدارة الزمالك كأس مصر - سيراميكا ينهي مغامرة أبو قير للأسمدة.. وينتظر الفائز من الزمالك والبلدية

وفسخ معالي تعاقده مع الزمالك بداية شهر ديسمبر الجاري عقب انتهاء مهلة الإنذار التي تقدم بها معالي في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن تأخر مستحقاته.

وكشف موقع برلمان سبور المغربي عن إتمام معالي تعاقده مع اتحاد طنجة بعقد لموسمين ونصف الموسم.

وأشار التقرير إلى التحاق معالي لتدريبات اتحاد طنجة يوم الأحد المقبل بعد توقيعه على العقود.

وكان قد تقدم عبد الحميد معالي بطلب لفسخ تعاقده في حال عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.

وانضم معالي - 19عاما - إلى الزمالك من اتحاد طنجة في يوليو الماضي قبل انطلاق الموسم.

ولعب معالي 8 مباريات مع الزمالك جميعهم في الدوري المصري وشارك لمدة 204 دقيقة بواقع 25 دقيقة في كل مباراة.

ويشارك عبد الحميد كجناح أيمن.

وكان اللاعب المغربي يرتبط بتعاقد مع الزمالك حتى صيف 2030.

الزمالك اتحاد طنجة عبد الحميد معالي
نرشح لكم
العش: المنافسة في الأهلي تخدم الجميع.. ومطالبون دائما بالفوز فقط قائمة الزمالك - عودة ناصر ماهر لمواجهة سموحة بـ كأس عاصمة مصر تقرير صربي: رادنيك يرفض عرضا ضحما من الأهلي لضم موهبة غانا كاف يخطر الزمالك بمواعيد 3 جولات في الكونفدرالية حسين الشحات يتحدث بعد ارتداء شارة قيادة الأهلي لأول مرة الإسماعيلي يعلن نهاية أزمة كارميلو بيراميدز يخوض معسكرا في الإمارات.. ويورتشيتش يمنح اللاعبين راحة 11 يوما تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع مجلس إدارة الزمالك
أخر الأخبار
العودة من جديد.. اتحاد طنجة يعلن ضم عبد الحميد معالي 28 دقيقة | الكرة المصرية
أمم إفريقيا - أبو زهرة: مصطفى وحمدي يشاركان في المران.. والشناوي حقق بطولات أكثر من دول 45 دقيقة | أمم إفريقيا
ترتيب أمم إفريقيا - رباعي عربي في الصدارة عقب الجولة الأولى ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - جدول مباريات الجولة الثانية النارية ساعة | أمم إفريقيا
مبومو و10 خشبات ساعة | أمم إفريقيا
تقرير مغربي: بعد فسخ تعاقده مع الزمالك.. معالي يتمم تعاقده مع ناديه الجديد ساعة | الدوري المصري
كرة سلة - انتصار الأهلي وسبورتنج في انطلاق دوري السيدات ساعة | رياضة نسائية
تقرير سعودي: أهلي جدة يسترد 20% من قيمة انتقال جالينو من بورتو 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 4 طولان: التنسيق مع المنتخب الأول؟ حسام حسن شتمني بالأب والأم
/articles/519875/تقرير-مغربي-بعد-فسخ-تعاقده-مع-الزمالك-معالي-يتمم-تعاقده-مع-ناديه-الجديد