كرة سلة - انتصار الأهلي وسبورتنج في انطلاق دوري السيدات

الأربعاء، 24 ديسمبر 2025 - 23:33

كتب : محمد سمير

سيدات الأهلي ضد نيو جيزة - كرة سلة

اختتمت منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز لكرة السلة للسيدات بالموسم الجاري.

أخبار متعلقة:
كرة سلة – رئيس الاتحاد السكندري يكشف مستجدات تجديد تعاقد أنس أسامة كرة سلة – الأهلي يهزم الزمالك في دوري السوبر كرة سلة - تتويج سيدات سبورتنج بلقب السوبر بعد الفوز على الأهلي كرة سلة - الخطيب يكرم فريق السيدات بعد التتويج بلقب إفريقيا في حضور رئيس سبورتنج

وشهدت الجولة الأولى انتصار الأهلي وسبورتنج.

وجاءت نتائج الجولة الأولى كالآتي:

الأهلي 107-36 نيوجيزة

سبورتنج 91-61 الصيد

سموحة 73-49 مصر للتأمين

الجزيرة 76-72 هليوبوليس بعد اللجوء لوقت إضافي

وتقام منافسات الدور الترتيبي لدوري سيدات السلة بنظام الذهاب والإياب.

إذ يحصل الفائز في كل مباراة على نقطتين، مقابل نقطة واحدة للمهزوم، وذلك للترتيب من الأول إلى الثامن، وتحديد مواجهات الدور ربع النهائي.

ويشارك في الدوري الترتيبي 8 فرق، هي: الأهلي، وسبورتنج، والجزيرة، وهليوبوليس، والصيد، ونيوجيزة، وسموحة، ومصر للتأمين.

كرة سلة سيدات الأهلي دوري السيدات
نرشح لكم
كرة طائرة – الأهلي يدعم فريق السيدات بـ آيات ياسين كرة سلة - تتويج سيدات سبورتنج بلقب السوبر بعد الفوز على الأهلي كأس مصر سيدات - إجراء قرعة الدور التمهيدي وربع النهائي لموسم 2025-26 كرة سلة - الخطيب يكرم فريق السيدات بعد التتويج بلقب إفريقيا في حضور رئيس سبورتنج اسكواش - بالم هيلز تستضيف بطولة العالم في مايو اسكواش - عودة بطولة العالم للرجال والسيدات إلى مصر كرة سلة - سبورتنج يكرم هاجر عامر بعد تتويجها بلقب إفريقيا مع الأهلي كرة سلة - الاتحاد المصري لـ في الجول: سوبر السيدات على صالة حسن مصطفى بشكل نهائي
أخر الأخبار
العودة من جديد.. اتحاد طنجة يعلن ضم عبد الحميد معالي 7 ساعة | الكرة المصرية
أمم إفريقيا - أبو زهرة: مصطفى وحمدي يشاركان في المران.. والشناوي حقق بطولات أكثر من دول 7 ساعة | أمم إفريقيا
ترتيب أمم إفريقيا - رباعي عربي في الصدارة عقب الجولة الأولى 7 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - جدول مباريات الجولة الثانية النارية 7 ساعة | أمم إفريقيا
مبومو و10 خشبات 7 ساعة | أمم إفريقيا
تقرير مغربي: بعد فسخ تعاقده مع الزمالك.. معالي يتمم تعاقده مع ناديه الجديد 8 ساعة | الدوري المصري
كرة سلة - انتصار الأهلي وسبورتنج في انطلاق دوري السيدات 8 ساعة | رياضة نسائية
تقرير سعودي: أهلي جدة يسترد 20% من قيمة انتقال جالينو من بورتو 8 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 4 طولان: التنسيق مع المنتخب الأول؟ حسام حسن شتمني بالأب والأم
/articles/519874/كرة-سلة-انتصار-الأهلي-وسبورتنج-في-انطلاق-دوري-السيدات