كرة سلة - انتصار الأهلي وسبورتنج في انطلاق دوري السيدات
الأربعاء، 24 ديسمبر 2025 - 23:33
كتب : محمد سمير
اختتمت منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز لكرة السلة للسيدات بالموسم الجاري.
وشهدت الجولة الأولى انتصار الأهلي وسبورتنج.
وجاءت نتائج الجولة الأولى كالآتي:
الأهلي 107-36 نيوجيزة
سبورتنج 91-61 الصيد
سموحة 73-49 مصر للتأمين
الجزيرة 76-72 هليوبوليس بعد اللجوء لوقت إضافي
وتقام منافسات الدور الترتيبي لدوري سيدات السلة بنظام الذهاب والإياب.
إذ يحصل الفائز في كل مباراة على نقطتين، مقابل نقطة واحدة للمهزوم، وذلك للترتيب من الأول إلى الثامن، وتحديد مواجهات الدور ربع النهائي.
ويشارك في الدوري الترتيبي 8 فرق، هي: الأهلي، وسبورتنج، والجزيرة، وهليوبوليس، والصيد، ونيوجيزة، وسموحة، ومصر للتأمين.
نرشح لكم
كرة طائرة – الأهلي يدعم فريق السيدات بـ آيات ياسين كرة سلة - تتويج سيدات سبورتنج بلقب السوبر بعد الفوز على الأهلي كأس مصر سيدات - إجراء قرعة الدور التمهيدي وربع النهائي لموسم 2025-26 كرة سلة - الخطيب يكرم فريق السيدات بعد التتويج بلقب إفريقيا في حضور رئيس سبورتنج اسكواش - بالم هيلز تستضيف بطولة العالم في مايو اسكواش - عودة بطولة العالم للرجال والسيدات إلى مصر كرة سلة - سبورتنج يكرم هاجر عامر بعد تتويجها بلقب إفريقيا مع الأهلي كرة سلة - الاتحاد المصري لـ في الجول: سوبر السيدات على صالة حسن مصطفى بشكل نهائي
أخر الأخبار
مبومو و10 خشبات 7 ساعة | أمم إفريقيا