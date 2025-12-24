كرة سلة - انتصار الأهلي وسبورتنج في انطلاق دوري السيدات

اختتمت منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز لكرة السلة للسيدات بالموسم الجاري.

وشهدت الجولة الأولى انتصار الأهلي وسبورتنج.

وجاءت نتائج الجولة الأولى كالآتي:

الأهلي 107-36 نيوجيزة

سبورتنج 91-61 الصيد

سموحة 73-49 مصر للتأمين

الجزيرة 76-72 هليوبوليس بعد اللجوء لوقت إضافي

وتقام منافسات الدور الترتيبي لدوري سيدات السلة بنظام الذهاب والإياب.

إذ يحصل الفائز في كل مباراة على نقطتين، مقابل نقطة واحدة للمهزوم، وذلك للترتيب من الأول إلى الثامن، وتحديد مواجهات الدور ربع النهائي.

ويشارك في الدوري الترتيبي 8 فرق، هي: الأهلي، وسبورتنج، والجزيرة، وهليوبوليس، والصيد، ونيوجيزة، وسموحة، ومصر للتأمين.