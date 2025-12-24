تقرير سعودي: أهلي جدة يسترد 20% من قيمة انتقال جالينو من بورتو

الأربعاء، 24 ديسمبر 2025 - 23:12

كتب : FilGoal

جالينو - أهلي جدة

استرجع نادي أهلي جدة السعودي 20% من قيمة انتقال جالينو من نادي بورتو البرتغالي.

ووفقا لصحيفة "اليوم" السعودية فإن الأهلي سيسترد القيمة خلال سوق الانتقالات الشتوية في ظل رغبة النادي في دعم صفوف الفريق بصفقات جديدة.

ووضع النادي السعودي بندا في عقد اللاعب مع بورتو ينص على استرداد جزء من قيمة التعاقد في حال غاب اللاعب لفترة محددة بسبب الإصابة.

وانضم جالينو من بورتو للأهلي في يناير 2025 مقابل 50 مليون يورو، وهو ما يعني استرداد 10 ملايين يورو.

وخلال النصف الثاني من الموسم الماضي والموسم الحالي غاب عن 13 مباراة مع الفريق بسبب الإصابة.

وغاب جالينو لمدة شهرين الموسم الماضي بسبب الإصابة في الفخذ.

وفي الموسم الحالي عانى من إصابة أبعدته ما يقارب 40 يوما.

ويستعد الأهلي بطل آسيا للقاء الفتح في الجولة 11 من الدوري السعودي على ملعب الإنماء.

