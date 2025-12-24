اتحاد السباحة يعلن تجميد نشاطه احتراما لأسرة الراحل يوسف محمد والقضاء المصري

أعلن الاتحاد المصري للسباحة تجميد نشاطه احتراما لأسرة الراحل يوسف محمد والرأي العام المصري والقضاء.

وتوفى يوسف محمد بعد نقله إلى أحد المستشفيات عقب تعرضه لأزمة صحية خلال خوضه أحد منافسات السباحة.

وأمرت النيابة العامة المصرية في وقت سابق بتقديم ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، وبصفته رئيس الاتحاد المصري للسباحة للمحاكمة الجنائية بتهمة القتل الخطأ، في واقعة وفاة السباح الطفل يوسف محمد.

وكشف الاتحاد المصري للسباحة في بيان رسمي "الاتحاد المصري للسباحة في بيان إعلامي يعلن تجميد نشاطه احتراما للرأي العام المصري وأسرة السباح الراحل يوسف محمد، وللقضاء المصري وجميع جهات التحقيق انصياعا لما تقره المحكمة".

وتابع البيان "كما تم إخطار الاتحاد الدولي للألعاب المائية لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأن إدارة أعمال الاتحاد المصري وفقا للوائح".

وكان قد كشف الاتحاد المصري للسباحة عن تعرض اللاعب لحالة إغماء في مجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي، أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة تحت 12 عاما.

وكان يوسف محمد قد توج قبل أيام بالميدالية الذهبية لسباق 100 متر.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد شددت على التزامها الكامل بدعم سيادة القانون، واحترام جهات التحقيق المختصة، مع التأكيد على أن سلامة اللاعبين، تمثل أولوية قصوى للدولة ووزارة الشباب والرياضة.

وتؤكد وزارة الشباب والرياضة استمرارها في أداء دورها الرقابي والإشرافي على الهيئات الرياضية، بما يضمن الالتزام بالحوكمة، وتطبيق القوانين، والحفاظ على سلامة اللاعبين، وحسن إدارة المنظومة الرياضية.