كأس عاصمة مصر – تعادل سلبي بين المقاولون العرب وطلائع الجيش

فرض التعادل السلبي نفسه بين المقاولون العرب وطلائع الجيش في الجولة الثالثة من كأس عاصمة مصر.

وأقيمت المباراة على استاد المقاولون العرب لحساب المجموعة الثانية.

وارتقى طلائع الجيش للمركز الثالث برصيد 4 نقاط بفارق نقطتين عن إنبي الثاني و5 عن فاركو المتصدر.

فيما حقق المقاولون العرب نقطته الأولى بعدما خسر أول مباراة ضد فاركو.

ولم يشهد اللقاء فرصا محققة لكلا الفريقين طيلة 90 دقيقة.

وسيلتقي طلائع الجيش في الجولة الرابعة يوم 30 ديسمبر مع غزل المحلة.

فيما سيلتقي المقاولون العرب مع الأهلي في نفس اليوم لحساب الجولة الرابعة.

ويتأهل أول وثاني ترتيب المجموعات الـ 3 بالإضافة إلى أفضل فريقين احتلا المركز الثالث لربع النهائي.