أمم إفريقيا - أماد ديالو: الفوز الافتتاحي يمهد للقادم.. وشرط لتصبح بطلا

عبر أماد ديالو نجم كوت ديفوار عن سعادته بفوز منتخب بلاده أمام موزمبيق.

وحقق كوت ديفوار الفوز أمام موزمبيق في افتتاحية مباريات الفريقين بالمجموعة السادسة لكأس الأمم الإفريقية المقامة في المغرب.

ديالو نجح في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 55 من المباراة.

وقال ديالو عقب المباراة في تصريحات عبر بي ان سبورتس: "سعيد جدا بالانتصار، إذا أردت أن تصبح بطلا لأمم إفريقيا يجب أن تكون البداية جيدة".

وأكمل نجم مانشستر يونايتد "سعداء بالفوز، وهذه المباراة تمهد للمباريات القادمة".

وأضاف "كنا نعرف أن هذه المباراة صعبة، نحن نلعب في كأس الأمم، وكان الأهم هو الفوز".

وأتم "المدرب تحدث معنا عن وضع الضغط على الخصم طوال المباراة".

وحصد أماد ديالو جائزة رجل المباراة.

ولم يخسر منتخب كوت ديفوار المباراة الافتتاحية آخر 14 مشاركة في كأس الأمم الإفريقية (فاز في 9، وتعادل في 5 مباريات).

وبقي منتخب موزمبيق دون انتصار في تاريخ مشاركاته بكأس الأمم.

وتضم المجموعة السادسة إلى جانب كوت ديفوار وموزمبيق، منتخبي الكاميرون والجابون.

ويلتقي كوت ديفوار في الجولة المقبلة أمام الكاميرون، قبل أن يختتم مواجهاته أمام الجابون.

وسبق أن توج منتخب كوت ديفوار باللقب 3 مرات أعوام 1992، و2015، و2023.