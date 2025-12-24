العش: المنافسة في الأهلي تخدم الجميع.. ومطالبون دائما بالفوز فقط

مصطفى العش النادي : الأهلي الأهلي

أشاد مصطفى العش لاعب فريق الأهلي بجماهير النادي التي تدعم الفريق بشكل دائم وتعتبر الشريك الأساسي في كل النجاحات.

ويرى العش أن الجهاز الفني يمنح الفرصة للجميع ويعمل على تجهيز كل اللاعبين مما يمثل فرصة يجب استغلال في أي وقت.

وقال العش في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي: "كل المباريات مهمة بالنسبة إلينا بغض النظر عن اسم المنافس، أو طبيعة البطولة التي نشارك بها، فنحن مطالبون دائمًا بالفوز ولا ‏شيء غيره، والجهاز الفني يعمل بشكل مستمر على تطوير أداء اللاعبين والوصول إلى أفضل ما يمكن".

و‏أضاف "هناك منافسة قوية بين الجميع وفي مختلف المراكز، وكل لاعب لديه دوافع كبيرة لتقديم أفضل ما لديه، سواء من يشارك ‏ويرغب في الاستمرار بالتواجد في الحسابات، أو من ينتظر الحصول على الفرصة، ونساند بعضنا جميعًا، خصوصًا لاعبي خط ‏الدفاع، والأهم بالنسبة إلينا مصلحة الأهلي التي تأتي في المقام الأول".

‏وأوضح "طبيعة اللعب في النادي الأهلي تفرض على كل لاعب أن يكون جاهز دائمًا للمشاركة، خاصة أن هناك بعض السيناريوهات ‏التي تحدث في العديد من المباريات، مما يزيد من حالة المنافسة بين جميع اللاعبين".

وبسؤاله عن موقفه بشكل شخصي أجاب "على الصعيد الشخصي أنا سعيد للغاية بثقة النادي وتحويل الإعارة إلى تعاقد دائم، كانت فترة صعبة وكنت أسعى خلالها ‏لإثبات نفسي وجدارتي بالاستمرار في الأهلي".

وتابع "من الإيجابي أن يكون اللاعب يجيد اللعب في أكثر من مركز مما يتيح للجهاز الفني خيارات عديدة، والحمد لله أنني حصلت على فرصة اللعب كمدافع أو كظهير أيسر".

وشدد العش "الأهلي نادي بطولات، والحمد لله أنني توجت مع الفريق بلقب بطولة الدوري بالموسم الماضي، وتواجدت مع الأهلي ببطولة ‏كأس العالم للأندية، ومؤخرًا حصلت على لقب بطولة كأس السوبر المصري، فالأهلي هو طريق أي لاعب للفوز بالبطولات ‏وأي لاعب يتمنى أن يتواجد بين صفوف الفريق".

‏أما عن الموسم الجاري فقال: "النادي أبرم تعاقدات قوية للغاية مطلع الموسم خاصة بضم محمود حسن تريزيجيه ابن النادي وصاحب الاسم الكبير، وكذلك أحمد ‏سيد زيزو ومحمد علي بن رمضان".

وأضاف "كلهم أصحاب موهبة كبيرة وجميعهم إضافة مهمة للنادي ونأمل في أن نتوج معًا ‏بالألقاب بنهاية الموسم، ففي الأهلي كلنا بمثابة عائلة واحدة وأي لاعب ينضم للفريق يجد المساندة من الكل".

‏واختتم العش تصريحاته "نعد جماهير الأهلي بأن نكون على قدر ثقتهم وأن نحصد كل الألقاب وأن نسعى جميعًا لإسعادهم".‏