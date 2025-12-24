حارس الجزائر: دعم زيدان؟ أتمنى أن يكون سعيدا

تحدث لوكا زيدان حارس مرمى منتخب الجزائر، عن دعم والده الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان من المدرجات.

وتواجد لوكا زيدان أساسيا في تشكيل الجزائر أمام السودان في افتتاحية مباريات الفريقين في المجموعة الخامسة بكأس الأمم الإفريقية.

وحقق الجزائر الفوز بثلاثية نظيفة ليعتلي صدارة المجموعة بعد الجولة الأولى.

وقال لوكا زيدان في تصريحات عقب المباراة عبر بي ان سبورتس: "سعداء ببدء البطولة بفوز بثلاثية نظيفة، وسعيد بذلك الفوز على غرار كافة اللاعبين وأرجو أن يكون جمهور الجزائر سعيد بذلك".

وعن مشاركته في ثاني مبارياته الدولية مع الخضر، رد "المهم هو المجموعة، قدمنا مباراة جيدة، خاصة في الشوط الثاني، وسعداء بالفوز بالنقاط الثلاث".

وتواجد زين الدين زيدان في المدرجات برفقة عائلته لدعم نجله لوكا زيدان.

وعن ذلك الدعم قال لوكا "ليس فقط أبي فالأسرة تواجدت في المدرجات لدعمي، وآمل أن يكونوا سعداء مثل الجزائريين".

وشارك لوكا زيدان في ثاني مبارياته الدولية مع الجزائر بعد خوضه مباراة الجزائر أمام أوغندا في تصفيات كأس العالم والتي انتهت بفوز الجزائر 2-1.

ويلتقي منتخب الجزائر في الجولة المقبلة أمام بوركينا فاسو في صراع صدارة المجموعة.

وتختتم الجزائر مواجهاتها أمام غينيا الإستوائية يوم الأربعاء 31 ديسمبر.