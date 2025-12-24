أمم إفريقيا - حارس الجزائر: دعم زيدان؟ أتمنى أن يكون سعيدا

الأربعاء، 24 ديسمبر 2025 - 22:17

كتب : FilGoal

لوكا زيدان - حارس الجزائر

تحدث لوكا زيدان حارس مرمى منتخب الجزائر، عن دعم والده الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان من المدرجات.

وتواجد لوكا زيدان أساسيا في تشكيل الجزائر أمام السودان في افتتاحية مباريات الفريقين في المجموعة الخامسة بكأس الأمم الإفريقية.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - مؤتمر بيتكوفيتش: زيدان منح الأمان للاعبي الجزائر أمم إفريقيا - عادل ماجر وتفوق على بلومي.. محرز هداف الجزائر التاريخي في البطولة تشكيل أمم إفريقيا - زيدان يحرس مرمى الجزائر.. وعيسى يقود هجوم السودان

وحقق الجزائر الفوز بثلاثية نظيفة ليعتلي صدارة المجموعة بعد الجولة الأولى.

وقال لوكا زيدان في تصريحات عقب المباراة عبر بي ان سبورتس: "سعداء ببدء البطولة بفوز بثلاثية نظيفة، وسعيد بذلك الفوز على غرار كافة اللاعبين وأرجو أن يكون جمهور الجزائر سعيد بذلك".

وعن مشاركته في ثاني مبارياته الدولية مع الخضر، رد "المهم هو المجموعة، قدمنا مباراة جيدة، خاصة في الشوط الثاني، وسعداء بالفوز بالنقاط الثلاث".

وتواجد زين الدين زيدان في المدرجات برفقة عائلته لدعم نجله لوكا زيدان.

وعن ذلك الدعم قال لوكا "ليس فقط أبي فالأسرة تواجدت في المدرجات لدعمي، وآمل أن يكونوا سعداء مثل الجزائريين".

وشارك لوكا زيدان في ثاني مبارياته الدولية مع الجزائر بعد خوضه مباراة الجزائر أمام أوغندا في تصفيات كأس العالم والتي انتهت بفوز الجزائر 2-1.

ويلتقي منتخب الجزائر في الجولة المقبلة أمام بوركينا فاسو في صراع صدارة المجموعة.

وتختتم الجزائر مواجهاتها أمام غينيا الإستوائية يوم الأربعاء 31 ديسمبر.

لوكا زيدان كأس الأمم الإفريقية الجزائر
نرشح لكم
أمم إفريقيا - أبو زهرة: مصطفى وحمدي يشاركان في المران.. والشناوي حقق بطولات أكثر من دول ترتيب أمم إفريقيا - رباعي عربي في الصدارة عقب الجولة الأولى أمم إفريقيا - جدول مباريات الجولة الثانية النارية مبومو و10 خشبات أمم إفريقيا - أماد ديالو: الفوز الافتتاحي يمهد للقادم.. وشرط لتصبح بطلا أمم إفريقيا - زاها: كانت مباراة صعبة أمام موزمبيق ونسعى للتأقلم في المواجهات المقبلة انتهت أمم إفريقيا - الكاميرون (1)-(0) الجابون.. فوز الأسود انطلاقة حامل اللقب
أخر الأخبار
العودة من جديد.. اتحاد طنجة يعلن ضم عبد الحميد معالي ساعة | الكرة المصرية
أمم إفريقيا - أبو زهرة: مصطفى وحمدي يشاركان في المران.. والشناوي حقق بطولات أكثر من دول ساعة | أمم إفريقيا
ترتيب أمم إفريقيا - رباعي عربي في الصدارة عقب الجولة الأولى ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - جدول مباريات الجولة الثانية النارية ساعة | أمم إفريقيا
مبومو و10 خشبات ساعة | أمم إفريقيا
تقرير مغربي: بعد فسخ تعاقده مع الزمالك.. معالي يتمم تعاقده مع ناديه الجديد 2 ساعة | الدوري المصري
كرة سلة - انتصار الأهلي وسبورتنج في انطلاق دوري السيدات 2 ساعة | رياضة نسائية
تقرير سعودي: أهلي جدة يسترد 20% من قيمة انتقال جالينو من بورتو 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 4 طولان: التنسيق مع المنتخب الأول؟ حسام حسن شتمني بالأب والأم
/articles/519868/أمم-إفريقيا-حارس-الجزائر-دعم-زيدان-أتمنى-أن-يكون-سعيدا