قائمة الزمالك - عودة ناصر ماهر لمواجهة سموحة بـ كأس عاصمة مصر

أعلن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للزمالك، قائمة الفريق لمواجهة سموحة.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة الثامنة مساء الخميس، على ستاد المقاولون العرب، في الجولة الثالثة لمباريات كأس عاصمة مصر.

وعاد ناصر ماهر لقائمة الزمالك بعد غيابه بسبب الإصابة، ليدخل القائمة على حساب اللاعب الشاب زياد مدحت.

وجاء قائمة الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد – مهدي سليمان – محمود الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر – محمود حمدي "الونش" – هشام فؤاد – بارون أوشينج – محمد إبراهيم.

خط الوسط : محمود جهاد – سيف جعفر – السيد أسامة - أنس وائل – أحمد صفوت – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمد حمد – ناصر ماهر– آدم كايد – أحمد شريف - خوان بيزيرا.

خط الهجوم: ناصر منسي – عدي الدباغ – عمرو ناصر.

ويحتل الزمالك صدارة المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط بالتساوي مع المصري.

الزمالك تعادل أمام كهرباء الإسماعيلية 3-3 في الجولة الأولى، قبل تحقيق الفوز على حساب حرس الحدود 2-1 في الجولة الثانية.