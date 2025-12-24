أمم إفريقيا - زاها: كانت مباراة صعبة أمام موزمبيق ونسعى للتأقلم في المواجهات المقبلة

الأربعاء، 24 ديسمبر 2025 - 22:05

كتب : FilGoal

ويلفرد زاها كوت ديفوار أمم إفريقيا

ويلفريد زاها

النادي : أولمبيك ليون

كوت ديفوار

اعترف ويلفريد زاها لاعب منتخب كوت ديفوار بصعوبة مواجهة موزمبيق ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من كأس أمم إفريقيا.

وفاز منتخب كوت ديفوار أمام موزمبيق بهدف نظيف، ليعتلي صدارة المجموعة، والتي تضم إلى جانبهما الكاميرون والجابون.

وكشف ويلفريد زاها عبر قناة بي إن سبورتس: "كانت مباراة صعبة وأعتقد أننا خضنا المباراة بقوة ولعبنا على الإيجابية".

وتابع "علينا التركيز على المباريات المقبلة وأتوقع أن بإمكاننا التقدم في الأدوار المقبلة".

وأضاف زاها "هناك لاعبون يلعبون سويا لأول مرة لذلك نسعى للتأقلم أكثر في المباريات المقبلة".

واختتم زاها تصريحاته "الأهم هو تحقيق الفوز وهو ما حدث بالفعل في مباراة اليوم".

وسجل أماد ديالو هدف فوز كوت ديفوار أمام موزمبيق في افتتاحية مباريات الفريقين بالمجموعة السادسة بكأس الأمم الإفريقية المقامة في المغرب.

ديالو نجم مانشستر يونايتد منح منتخب بلاده النقاط الثلاث بعدما سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 55 بلمسة واحدة بعد تمهيد رأسي.

وفاز أماد ديالو بجائزة رجل المباراة.

وبتلك النتيجة يجمع منتخب الأفيال حامل اللقب أول 3 نقاط له.

ولم يخسر منتخب كوت ديفوار المباراة الافتتاحية آخر 14 مشاركة في كأس الأمم الإفريقية (فاز في 9، وتعادل في 5 مباريات).

وبقي منتخب موزمبيق دون انتصار في تاريخ مشاركاته بكأس الأمم.

ووصل منتخب موزمبيق للخسارة رقم 11 في كأس الأمم، فيما تعادل 5 مباريات من إجمالي 16 مباراة خاضها في مشاركته السادسة عبر التاريخ.

ولم يسبق لمنتخب موزمبيق تجاوز دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية في 5 مشاركات سابقة 1986، و1996، و1998، و2010، و2023

وسبق أن توج منتخب كوت ديفوار باللقب 3 مرات أعوام 1992، و2015، و2023.

أمم إفريقيا كوت ديفوار زاها
