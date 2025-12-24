انتهت أمم إفريقيا - الكاميرون (1)-(0) الجابون.. فوز الأسود

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الكاميرون ضد الجابون في الجولة الأولى من المجموعة السادسة لأمم إفريقيا 2025.

وتقام المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أدرار في مدينة أجادير المغربية.

وكان منتخب كوت ديفوار قد افتتح مباريات المجموعة بالفوز 1-0 على موزمبيق.

ويدير اللقاء أمين عمر بصافرة تحكيمية مصرية.

انتهت

ق 78: العارضة تمنع الثاني من ركنية نفذها مبومو وجولها ماجري برأسية

ق 71: أوبيندا ينفرد وأوباسي يتصدى ببراعة

ق 50: بينية من مبومو ومهاجم الكاميرون يسددها قوية أعلى العارضة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 32: مشاركة أوباميانج وليمينا في تغييرين مبكرين للفهود

ق 8: الـ VAR يحتسب الهدف الأول للكاميرون

ق 6: هدف أووول لإيتا يونج لاعب الكاميرون لكن الحكم يرفع راية التسلل

بداية اللقاء