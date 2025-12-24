استراحة أمم إفريقيا - الكاميرون (1)-(0) الجابون.. نهاية الشوط الأول
الأربعاء، 24 ديسمبر 2025 - 21:53
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الكاميرون ضد الجابون في الجولة الأولى من المجموعة السادسة لأمم إفريقيا 2025.
وتقام المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أدرار في مدينة أجادير المغربية.
وكان منتخب كوت ديفوار قد افتتح مباريات المجموعة بالفوز 1-0 على موزمبيق.
ويدير اللقاء أمين عمر بصافرة تحكيمية مصرية.
نهاية الشوط الأول
ق 32: مشاركة أوباميانج وليمينا في تغييرين مبكرين للفهود
ق 8: الـ VAR يحتسب الهدف الأول للكاميرون
ق 6: هدف أووول لإيتا يونج لاعب الكاميرون لكن الحكم يرفع راية التسلل
بداية اللقاء
