استراحة أمم إفريقيا - الكاميرون (1)-(0) الجابون.. نهاية الشوط الأول

الأربعاء، 24 ديسمبر 2025 - 21:53

كتب : FilGoal

إيتا إيونج - الكاميرون

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الكاميرون ضد الجابون في الجولة الأولى من المجموعة السادسة لأمم إفريقيا 2025.

وتقام المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أدرار في مدينة أجادير المغربية.

وكان منتخب كوت ديفوار قد افتتح مباريات المجموعة بالفوز 1-0 على موزمبيق.

أخبار متعلقة:
تشكيل أمم إفريقيا - مبومو يقود الكاميرون.. وبوانجا أساسي في هجوم الجابون أمم إفريقيا - أبياه: منتخب الجزائر يعرف كيفية إيجاد الفرص أمم إفريقيا - نائب رئيس الاتحاد الأنجولي لـ في الجول: سنكون مفاجأة البطولة ونحترم تاريخ منتخب مصر أمم إفريقيا - مؤتمر بيتكوفيتش: زيدان منح الأمان للاعبي الجزائر

ويدير اللقاء أمين عمر بصافرة تحكيمية مصرية.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــا.

--

نهاية الشوط الأول

ق 32: مشاركة أوباميانج وليمينا في تغييرين مبكرين للفهود

ق 8: الـ VAR يحتسب الهدف الأول للكاميرون

ق 6: هدف أووول لإيتا يونج لاعب الكاميرون لكن الحكم يرفع راية التسلل

بداية اللقاء

الكاميرون الجابون أمم إفريقيا
نرشح لكم
أمم إفريقيا - أماد ديالو: الفوز الافتتاحي يمهد للقادم.. وشرط لتصبح بطلا حارس الجزائر: دعم زيدان؟ أتمنى أن يكون سعيدا أمم إفريقيا - زاها: كانت مباراة صعبة أمام موزمبيق ونسعى للتأقلم في المواجهات المقبلة انطلاقة حامل اللقب تشكيل أمم إفريقيا - مبومو يقود الكاميرون.. وبوانجا أساسي في هجوم الجابون أمم إفريقيا - أبياه: منتخب الجزائر يعرف كيفية إيجاد الفرص أمم إفريقيا - نائب رئيس الاتحاد الأنجولي لـ في الجول: سنكون مفاجأة البطولة ونحترم تاريخ منتخب مصر أمم إفريقيا - مؤتمر بيتكوفيتش: زيدان منح الأمان للاعبي الجزائر
أخر الأخبار
اتحاد السباحة يعلن تجميد نشاطه احتراما لأسرة الراحل يوسف محمد والقضاء المصري 25 دقيقة | رياضات أخرى
كأس عاصمة مصر – تعادل سلبي بين المقاولون العرب وطلائع الجيش 45 دقيقة | الكرة المصرية
أمم إفريقيا - أماد ديالو: الفوز الافتتاحي يمهد للقادم.. وشرط لتصبح بطلا 46 دقيقة | أمم إفريقيا
العش: المنافسة في الأهلي تخدم الجميع.. ومطالبون دائما بالفوز فقط 46 دقيقة | الدوري المصري
حارس الجزائر: دعم زيدان؟ أتمنى أن يكون سعيدا 48 دقيقة | أمم إفريقيا
قائمة الزمالك - عودة ناصر ماهر لمواجهة سموحة بـ كأس عاصمة مصر 55 دقيقة | الكرة المصرية
أمم إفريقيا - زاها: كانت مباراة صعبة أمام موزمبيق ونسعى للتأقلم في المواجهات المقبلة 59 دقيقة | أمم إفريقيا
استراحة أمم إفريقيا - الكاميرون (1)-(0) الجابون.. نهاية الشوط الأول ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 4 طولان: التنسيق مع المنتخب الأول؟ حسام حسن شتمني بالأب والأم
/articles/519865/استراحة-أمم-إفريقيا-الكاميرون-1-0-الجابون-نهاية-الشوط-الأول