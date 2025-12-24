انطلاقة حامل اللقب

سجل أماد ديالو هدف فوز كوت ديفوار أمام موزمبيق في افتتاحية مباريات الفريقين بالمجموعة السادسة بكأس الأمم الإفريقية المقامة في المغرب.

وفاز منتخب كوت ديفوار أمام موزمبيق بهدف نظيف، ليعتلي صدارة المجموعة، والتي تضم إلى جانبهما الكاميرون والجابون.

ديالو نجم مانشستر يونايتد منح منتخب بلاده النقاط الثلاث بعدما سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 55 بلمسة واحدة بعد تمهيد رأسي.

وفاز أماد ديالو بجائزة رجل المباراة.

وقال في تصريحات عقب المباراة: "سعيد بالتتويج بجائزة أفضل لاعب.. أهم شيء هو الفوز بالنقاط الثلاث".

وبتلك النتيجة يجمع منتخب الأفيال حامل اللقب أول 3 نقاط له.

ولم يخسر منتخب كوت ديفوار المباراة الافتتاحية آخر 14 مشاركة في كأس الأمم الإفريقية (فاز في 9، وتعادل في 5 مباريات).

وبقي منتخب موزمبيق دون انتصار في تاريخ مشاركاته بكأس الأمم.

ووصل منتخب موزمبيق للخسارة رقم 11 في كأس الأمم، فيما تعادل 5 مباريات من إجمالي 16 مباراة خاضها في مشاركته السادسة عبر التاريخ.

ولم يسبق لمنتخب موزمبيق تجاوز دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية في 5 مشاركات سابقة 1986، و1996، و1998، و2010، و2023

وسبق أن توج منتخب كوت ديفوار باللقب 3 مرات أعوام 1992، و2015، و2023.

كما واصل منتخب كوت ديفوار سلسلة انتصاراته أمام موزمبيق في مواجهتهما الثالثة عبر التاريخ بكأس الأمم.

فاز منتخب كوت ديفوار أمام موزمبيق عام 1986 في مصر بثلاثية نظيفة، وكرر الفوز في نسخة 1996 في جنوب إفريقيا بهدف نظيف.

تفاصيل المباراة

بدأت المباراة بسيطرة من منتخب كوت ديفوار.

ولكن هدد منتخب موزمبيق مرمى الأفيال في الدقيقة التاسعة ولكن الحارس الإيفواري يحيى فوفانا تصدى .

وبدأ أماد ديالو في تهديد مرمى موزمبيق في أكثر من مناسبة، وجاءت الفرصة الأولى في الدقيقة 19 بعد انطلاقة على على حدود منطقة الجزاء ولكن دفاع موزمبيق ارتكب خطأ على حدود المنطقة.

وتصدى حارس موزمبيق برأسية خطيرة عن طريق يان ديوماندي لاعب كوت ديفوار في الدقيقة 25.

عاد ديالو لتهديد مرمى الخصم وسدد قوية في الدقيقة 30 ذهبت أعلى عارضة موزمبيق.

وفي الدقيقة 34 مر ديالو من الجانب الأيمن ولعب كرة عرضية أرضية تصل لـ كونان الذي سددها بجوار القائم الأيسر لموزمبيق.

وتصدى حارس موزمبيق إرنان سيلواني لرأسية خطيرة من فرانك كيسي في الدقيقة 45 ليحافظ على شباكه نظيفة، وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح أماد ديالو في تسجيل هدف منتخب بلاده الأول في الدقيقة 50 بلمسة واحدة بعد تمهيد رأسي.

ونال رينيلدو ماندافا لاعب موزمبيق ومدافع سندرلاند الإنجليزي، على بطاقة صفراء في الدقيقة 55 بعد تدخل قوي ضد ديالو.

وخرج ديالو في الدقيقة 80 وحل عمر دياكتيه بدلا منه.

وتألق الحارس الموزمبيقي سيلواني في الدقيقة 90 وتصدى لانفراد على 3 محاولات، قبل أن يبعد لاعب الوسط جوميا المحاولة الرابعة لتتحول الكرة إلى ركنية.

وكاد منتخب موزمبيق أن يخطف هدف التعادل في الوقت بدل الضائع ولكن يحيى فوفانا حارس المرمى تصدى وحافظ على نقاط المباراة للأفيال، ليطلق بعدها الحكم صافرة النهاية بفوز كوت ديفوار بهدف نظيف.