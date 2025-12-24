تشكيل أمم إفريقيا - مبومو يقود الكاميرون.. وبوانجا أساسي في هجوم الجابون

يبدأ بريان مبومو في هجوم منتخب الكاميرون، ودينيس بوانجا في هجوم الجابون خلال مواجهة المنتخبين في ختام الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لأمم إفريقيا 2025.

وتبدأ المباراة في العاشرة مساءً على ملعب أدرار في مدينة أجادير المغربية.

ويتواجد كريستيان باسجوج أفضل لاعب في نسخة 2017 على مقاعد بدلاء الأسود.

فيما يدعم المخضرم إيمريك بيير أوباميانج دكة بدلاء الفهود وأيضا ماليك إيفونا لاعب الأهلي وأسوان السابق.

وجاء تشكيل الكاميرون

حراسة المرمى: ديفيس إيباسي

الدفاع: صامويل كوتو -– تشي مالوني جونيور – تولو نوهو

الوسط: جونيور تشامادو – كارلوس باليبا – أرثر أفوم – دارلين يونجوا

الهجوم: بريان مبومو – إيتا إيونج – داني ناماسو

وجاء تشكيل الجابون

حراسة المرمى: لويس مبابا

الدفاع: أندري بوكو – إيكيل مانجا – أنطوني أويونو – موكيتو موسوندا

الوسط: ديديه ندونج – جاكييه إيكومي – تيدي أفيرلان

الهجوم: دينيس بوانجا – إريك بوكوم – رويس أوبيندا

📝 التشكيل الأساسي 📝 🇨🇲 الكاميرون 🆚 الجابون 🇬🇦#TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/f5v4H8z2lT — كأس الأمم الإفريقية توتال إنرجيز 2025 (@caf_online_AR) December 24, 2025

وتضم المجموعة السادسة كل من كوت ديفوار وموزمبيق.