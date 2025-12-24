أمم إفريقيا - أبياه: منتخب الجزائر يعرف كيفية إيجاد الفرص

أشاد كواسي أبياه المدير الفني لمنتخب السودان بأداء لاعبي منتخب الجزائر بعد المباراة التي جمعت بين الفريقين.

وتغلب منتخب الجزائر على السودان بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الخامسة.

وقال كواسي أبياه المدير الفني لمنتخب السودان في المؤتمر الصحفي: "الجزائر فريق جيد ويضم لاعبين يلعبون معا منذ فترة طويلة".

وأوضح "لذلك اكتسبوا خبرة ويعرفون كيفية إيجاد الفرص".

واختتم أبياه تصريحاته "أتوقع أن الجزائر بإمكانهم الوصول لمراحل متقدمة في أمم إفريقيا".

وأنهى منتخب الجزائر السنين العجاف في أمم إفريقيا منذ التتويج بلقب نسخة 2019 في مصر على حساب السنغال.

وفشل منتخب الجزائر في تحقيق أي فوز بآخر نسختين من بطولة أمم إفريقيا بعد تحقيق اللقب القاري.

وودع منتخب الجزائر آخر نسختين في أمم إفريقيا من دور المجموعات وسط عدم تحقيق أي انتصار في الست مباريات.

وسجل محرز ثنائية الجزائر أمام السودان في افتتاح مشوار الثعالب في أمم إفريقيا.

وأصبح محرز الهداف التاريخي للجزائر في أمم إفريقيا برصيد 8 أهداف متفوقا على لخضر بلومي صاحب الـ 6 أهداف.

وارتقى محرز ليصبح في المركز الثالني بقائمة أفضل هداف في تاريخ منتخب الجزائر برصيد 36 هدفا بالتساوي مع عبد الحفيظ تاسفاوت. يتفوق عليهما فقط إسلام سليماني (46) الهداف التاريخي للأفناك.

وعادل محرز رقم رابح ماجر بالتسجيل في 4 نسخ مختلفة من أمم إفريقيا.