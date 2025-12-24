أمم إفريقيا - نائب رئيس الاتحاد الأنجولي لـ في الجول: سنكون مفاجأة البطولة ونحترم تاريخ منتخب مصر

يتوقع كارلوس مانويل ألونسو "كالي" نائب رئيس الاتحاد الأنجولي لكرة القدم أن منتخب بلاده قادر على التأهل لثمن نهائي أمم إفريقيا 2025 بالتفوق على مصر في مرحلة المجموعات.

وخسر منتخب أنجولا في الجولة الأولى من جنوب إفريقيا بهدف دون رد، وسيلتقي منتخب مصر في الجولة الثالثة.

كارلوس ارتدى قميص سيون السويسري وتزامل مع عصام الحضري خلال تجربته الاحترافية، ويعد من أكثر اللاعبين خوضا للمباريات بقميص الفهود.

وقال كارلوس مانويل ألونسو لـ FilGoal.com: "كيف كانت صداقتي مع الحضري في سيون؟ زميل وصديق كنا معا في سيون بسويسرا، أستطيع أن أقول إنه وحش، أسطورة من أساطير الكرة المصرية والعالمية كان من الرائع جدا أن أتقاسم غرفة الملابس معه، ولمن لا يعرفه قد يبدو دائم الانزعاج لكنه في الحقيقة هو شخص مضحك للغاية، كان حقا حارسا عظيما وزميلا رائعا وأود أن أوجه له هنا عناقا كبيرا وأطيب التمنيات بالسعادة".

وأضاف "مواجهة مصر في الجولة الأخيرة؟ المباراة ضد مصر ستكون كما هي دائما مباراة معقدة، سنحت لي الفرصة للعب عدة مرات ضد مصر، ودائما ما تكون مباريات صعبة ليس فقط بسبب اسم مصر على المستوى العالمي وبسبب الألقاب الإفريقية، بل أيضا بسبب القدرات الفردية الكبيرة للاعبين".

وأكمل "لا يمكننا أن ننسى أن لديهم في صفوفهم أسطورة كروية مثل محمد صلاح وغيرهم من اللاعبين الكبار أصحاب الخبرة الكبيرة على المستوى الدولي من الطبيعي أن نتوقع مباراة صعبة لأنها ستكون المباراة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات وكما هو الحال دائما، سنحترم منتخب مصر، لكننا نريد أن نقدم أفضل ما لدينا".

وتابع "هل سيكون شيكو بانزا كلمة السر ضد مصر؟ شيكو بانزا هو أحد لاعبينا إنه لاعب شاب وأعلم أنه يعمل بشكل ممتاز في الزمالك لقد تابعنا شيكو كثيرا، ويحبه مدربنا باتريس بوميل كثيرا هو رائع داخل الملعب وخارجه وهذا مهم جدا بالنسبة لنا".

وواصل "شيكو يخلق أجواء مميزة داخل الملعب وخارجه وهذا يساعد لأنه دائما متاح للمساعدة سواء كان أساسيا أو لا، هو دائما جاهز ليقدم أفضل ما لديه ولهذا يستحق أن يكون في منتخب أنجولا سينافس على مكان في التشكيل الأساسي ونحن سعداء جدا بتطوره ونأمل أن يستغل شيكو بانزا هذه الفرصة لتطوير نفسه، وسيكون ورقة رابحة لنا أمام منتخب مصر لأنه يعلم كواليس الكرة المصرية".

وعن توقعاته للبطولة قال: "البطولات الأخيرة وآخر بطولات إفريقيا أظهرت أن هناك العديد من المفاجآت لكن من الواضح أننا دائما يجب أن نعطي الأفضلية للفرق الكبيرة مثل المنتخب المغربي لأنه يلعب على أرضه لكنه سيكون أيضا تحت ضغط كبير وأحيانا قد يكون هذا صعبا".

وأردف "ومن الواضح أن منتخبا مثل مصر أيضا من الفرق المرشحة ثم لدينا السنغال منتخب دائما له كلمة ليقولها، كوت ديفوار البطل الحالي هناك دائما الكثير من الاحتمالات لتحديد من سيكون الفائز لكن علينا الانتظار كيف ستسير المنافسة".

وأتم عن المنتخبات التي ستحقق المفاجآت قائلا: "أريد أن تكون أنجولا المفاجأة التي لم تشر إليها التوقعات كمرشح لكنها تستطيع مفاجأة الجميع والوصول لأقصى حد ممكن في البطولة، لكنني متحمس لنهائيات البطولة وأتوقع أننا سنقدم الكثير بهذه النسخة".

ويلتقي منتخب أنجولا في الجولة الثانية مع زيمبابوي يوم الجمعة المقبل بعدما خسر كلاهما بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى.