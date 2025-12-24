أمم إفريقيا - مؤتمر بيتكوفيتش: زيدان منح الأمان للاعبي الجزائر

لوكا زيدان النادي : غرناطة الجزائر

أشاد فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني لمنتخب الجزائر بحارس مرمى الفريق لوكا زيدان في أول مباراة له مع محاربي الصحراء في أمم إفريقيا.

وتغلب منتخب الجزائر على السودان بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الخامسة.

وقال بيتكوفيتش خلال المؤتمر الصحفي: "حققنا بداية جيدة في المنافسة وهذا الأهم في مثل هذه البطولات".

وتابع "أعتقد أن زيدان قد منح لاعبي الجزائر شعورا بالأمان، ولعب بشكل جيد بالكرة رغم أن هذا يعتبر من مبارياته الأولى مع المنتخب".

وأضاف "البداية كانت جيدة بالفوز والأداء معا رغم الاندفاع الكبير للاعبي المنافس، والدليل على ذلك تلقيهم بطاقة حمراء".

وشدد "محرز هو أفضل لاعب في المباراة، وبرهن على شخصيته القوية بعد الانتقادات الكبيرة التي تلقاها سابقا، بتسجيله ثنائية رائعة".

وواصل "تحقيق الفوز في انطلاقة مشوارنا تمنحنا الثقة لبقية المشوار، ونحتاج للتركيز في المباريات المقبلة للذهاب بعيدا في المنافسة".

واختتم بيتكوفيتش تصريحاته "المباراة المقبلة أمام بوركينا فاسو ستكون مختلفة وبالتأكيد نحتاج لتحسين بعض الجوانب".

وأنهى منتخب الجزائر السنين العجاف في أمم إفريقيا منذ التتويج بلقب نسخة 2019 في مصر على حساب السنغال.

وفشل منتخب الجزائر في تحقيق أي فوز بآخر نسختين من بطولة أمم إفريقيا بعد تحقيق اللقب القاري.

وودع منتخب الجزائر آخر نسختين في أمم إفريقيا من دور المجموعات وسط عدم تحقيق أي انتصار في الست مباريات.

وسجل محرز ثنائية الجزائر أمام السودان في افتتاح مشوار الثعالب في أمم إفريقيا.

وأصبح محرز الهداف التاريخي للجزائر في أمم إفريقيا برصيد 8 أهداف متفوقا على لخضر بلومي صاحب الـ 6 أهداف.

وارتقى محرز ليصبح في المركز الثالني بقائمة أفضل هداف في تاريخ منتخب الجزائر برصيد 36 هدفا بالتساوي مع عبد الحفيظ تاسفاوت. يتفوق عليهما فقط إسلام سليماني (46) الهداف التاريخي للأفناك.

وعادل محرز رقم رابح ماجر بالتسجيل في 4 نسخ مختلفة من أمم إفريقيا.