أمم إفريقيا - محرز: علينا رفع المستوى أمام بوركينا فاسو إذا أردنا الفوز

رياض محرز النادي : الأهلي الجزائر

أعرب رياض محرز قائد منتخب الجزائر عن سعادته بعد تحقيق منتخب بلاده الفوز في الجولة الافتتاحية من دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا.

وتغلب منتخب الجزائر على السودان بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الخامسة.

وقال محرز في تصريحات لقناة بي إن سبورتس: "دائما ما يكون من المهم أن تبدأ البطولة بشكل جيد".

وأوضح "البداية كانت مثالية بهدف مبكر، لكن في الشوط الأول لم نلعب بالكرة بالشكل المطلوب ولم نفعل ما يجب".

وأضاف قائد محاربي الصحراء "عوضنا ذلك في الشوط الثاني، وسجلنا في الأوقات المناسبة، وهذا هو الأهم في مثل هذه المباريات".

أما عن مباراة بوركينا فاسو فأجاب "نحن مركزون وعلينا القيام بعملنا، في المباراة الثانية يجب أن نرفع المستوى ونكون أكثر ثباتا في الأداء إذا أردنا الفوز على بوركينا فاسو".

واختتم تصريحاته: "المنافس القادم أقوى، ولذلك علينا أن نكون أفضل بكثير داخل الملعب".

وأنهى منتخب الجزائر السنين العجاف في أمم إفريقيا منذ التتويج بلقب نسخة 2019 في مصر على حساب السنغال.

وفشل منتخب الجزائر في تحقيق أي فوز بآخر نسختين من بطولة أمم إفريقيا بعد تحقيق اللقب القاري.

وودع منتخب الجزائر آخر نسختين في أمم إفريقيا من دور المجموعات وسط عدم تحقيق أي انتصار في الست مباريات.

وسجل محرز ثنائية الجزائر أمام السودان في افتتاح مشوار الثعالب في أمم إفريقيا.

وأصبح محرز الهداف التاريخي للجزائر في أمم إفريقيا برصيد 8 أهداف متفوقا على لخضر بلومي صاحب الـ 6 أهداف.

وارتقى محرز ليصبح في المركز الثالني بقائمة أفضل هداف في تاريخ منتخب الجزائر برصيد 36 هدفا بالتساوي مع عبد الحفيظ تاسفاوت. يتفوق عليهما فقط إسلام سليماني (46) الهداف التاريخي للأفناك.

وعادل محرز رقم رابح ماجر بالتسجيل في 4 نسخ مختلفة من أمم إفريقيا.