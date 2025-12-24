دوري أبطال آسيا 2 - بمشاركة رونالدو.. النحاس يخسر مع الزوراء بخماسية أمام النصر

اكتسح النصر السعودي ضيفه الزوراء العراقي بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول بارك، في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2.

ويقود عماد النحاس فريق الزوراء العراقي.

وحافظ النصر على سجله الخالي من الهزائم في دور المجموعات.

وصل النصر إلى النقطة رقم 18 من 6 مباريات بالعلامة الكاملة في صدارة المجموعة الرابعة.

فيما توقف رصيد الزوراء العراقي عند 9 نقاط بالتساوي مع استقلال دوشنبه الإيراني في عدد النقاط، ولكن فارق الأهداف رجح كفة بطل العراق.

ويقبع فريق جوا الهندي في ذيل المجموعة بدون برصيد بعد خسارة المباريات الستة.

وشارك رونالدو خلال أحداث الشوط الأول من المباراة قبل أن يتم استبداله مع بداية الشوط الثاني.

تقدم كينجسلي كومان بالهدف الأول في الدقيقة 12، ثم أضاف ويسلي الهدف الثاني في الدقيقة 19.

وأضاف عبد الإله العمري الهدف الثالث في الدقيقة 29، قبل أن يختتم جواو فيليكس أهداف الشوط الأول بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 44.

وانتهى الشوط الأول برباعية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، سجل النيجيري إبراهيم توميو هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 50.

واختتم كينجسلي كومان أهداف النصر في الدقيقة 56 بعدما سجل هدفه الشخصي الثاني والهدف الخامس لفريقه.

وتضم بطولة دوري أبطال آسيا 2، بنسختها الجديدة بمشاركة 32 ناديا.

ويتم توزيع الفرق على 8 مجموعات بواقع 4 مجموعات في منطقة الغرب و4 مجموعات في الشرق، وتتكون كل مجموعة من 4 فرق.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ16، المقرر أن يقام شهر فبراير المقبل.