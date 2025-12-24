كأس عاصمة مصر – فاركو ينفرد بالصدارة على حساب إنبي.. وتعادل الكهرباء والاتحاد

الأربعاء، 24 ديسمبر 2025 - 19:47

كتب : FilGoal

إنبي - فاركو

انفرد فاركو بصدارة ترتيب المجموعة الأولى بالفوز على إنبي بنتيجة 2-1 في لقاء أقيم باستاد حرس الحدود.

وحقق فاركو فوزه الثالث على التوالي وانفرد بالصدارة برصيد 9 نقاط ويليه إنبي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

وانتهى الشوط الأول سلبيا، وفي الدقيقة 51 تقدم علي محمود بالهدف الأول بتسديدة من داخل الـ 18.

أخبار متعلقة:
تقرير: عرض إماراتي يعيد بالوتيلي للمشهد بعد تجربة جنوى تحت الأمطار.. منتخب مصر يواصل استعداداته لمواجهة جنوب إفريقيا نهاية السنين العجاف

وفي الدقيقة 65 سجل أحمد البحراوي هدف التعادل لفاركو مستغلا التخبط الدفاعي لإنبي.

وخطف باباكار نداي الفوز لفاركو في الدقيقة 73.

وسيحصل إنبي على راحة في الجولة الرابعة، فيما سيلتقي فاركو مع سيراميكا كليوباترا يوم 31 ديسمبر الجاري.

وفي المجموعة الثالثة حقق الاتحاد السكندري تعادله الثالث على التوالي وكذلك كهرباء الإسماعيلية تعادله الثاني على التوالي.

وتقدم كريم يحيى في الدقيقة 45 للكهرباء برأسية.

وفي الشوط الثاني أدرك أبو بكر ليادي التعادل لزعيم الثغر في الدقيقة 55.

ورفع الاتحاد رصيده لـ 3 نقاط من 3 مباريات خلف الزمالك والمصري المتصدران.

فيما حقق الكهرباء نقطته الثانية بعدما تعادل سابقا مع الزمالك 3-3.

ويلتقي الاتحاد في الجولة الرابعة مع الزمالك، فيما يحل الكهرباء ضيفا على سموحة.

فاركو إنبي الاتحاد كهرباء الإسماعيلية كأس عاصمة مصر
نرشح لكم
كأس عاصمة مصر – تعادل سلبي بين المقاولون العرب وطلائع الجيش العش: المنافسة في الأهلي تخدم الجميع.. ومطالبون دائما بالفوز فقط قائمة الزمالك - عودة ناصر ماهر لمواجهة سموحة بـ كأس عاصمة مصر تقرير صربي: رادنيك يرفض عرضا ضحما من الأهلي لضم موهبة غانا كاف يخطر الزمالك بمواعيد 3 جولات في الكونفدرالية مواعيد مباريات الأربعاء 24 ديسمبر - الجزائر تواجه السودان.. والكاميرون ضد الجابون حسين الشحات يتحدث بعد ارتداء شارة قيادة الأهلي لأول مرة "كنت معه ولم يحدث ذلك إطلاقا".. سام مرسي ينتقد مقال ذا أثليتك بشأن محمد صلاح
أخر الأخبار
كأس عاصمة مصر – تعادل سلبي بين المقاولون العرب وطلائع الجيش 5 دقيقة | الكرة المصرية
أماد ديالو: الفوز الافتتاحي يمهد للقادم.. وشرط لتصبح بطلا 6 دقيقة | أمم إفريقيا
العش: المنافسة في الأهلي تخدم الجميع.. ومطالبون دائما بالفوز فقط 6 دقيقة | الدوري المصري
حارس الجزائر: دعم زيدان؟ أتمنى أن يكون سعيدا 8 دقيقة | أمم إفريقيا
قائمة الزمالك - عودة ناصر ماهر لمواجهة سموحة بـ كأس عاصمة مصر 15 دقيقة | الكرة المصرية
أمم إفريقيا - زاها: كانت مباراة صعبة أمام موزمبيق ونسعى للتأقلم في المواجهات المقبلة 19 دقيقة | أمم إفريقيا
مباشر أمم إفريقيا - الكاميرون (1)-(0) الجابون.. الـ VAR يحتسب الهدف 31 دقيقة | أمم إفريقيا
انطلاقة حامل اللقب 46 دقيقة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 4 طولان: التنسيق مع المنتخب الأول؟ حسام حسن شتمني بالأب والأم
مقالات حرة
اللعب مع الأولاد كتب : محمد شعراوي
/articles/519856/كأس-عاصمة-مصر-فاركو-ينفرد-بالصدارة-على-حساب-إنبي-وتعادل-الكهرباء-والاتحاد