كأس عاصمة مصر – فاركو ينفرد بالصدارة على حساب إنبي.. وتعادل الكهرباء والاتحاد

انفرد فاركو بصدارة ترتيب المجموعة الأولى بالفوز على إنبي بنتيجة 2-1 في لقاء أقيم باستاد حرس الحدود.

وحقق فاركو فوزه الثالث على التوالي وانفرد بالصدارة برصيد 9 نقاط ويليه إنبي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

وانتهى الشوط الأول سلبيا، وفي الدقيقة 51 تقدم علي محمود بالهدف الأول بتسديدة من داخل الـ 18.

وفي الدقيقة 65 سجل أحمد البحراوي هدف التعادل لفاركو مستغلا التخبط الدفاعي لإنبي.

وخطف باباكار نداي الفوز لفاركو في الدقيقة 73.

وسيحصل إنبي على راحة في الجولة الرابعة، فيما سيلتقي فاركو مع سيراميكا كليوباترا يوم 31 ديسمبر الجاري.

وفي المجموعة الثالثة حقق الاتحاد السكندري تعادله الثالث على التوالي وكذلك كهرباء الإسماعيلية تعادله الثاني على التوالي.

وتقدم كريم يحيى في الدقيقة 45 للكهرباء برأسية.

وفي الشوط الثاني أدرك أبو بكر ليادي التعادل لزعيم الثغر في الدقيقة 55.

ورفع الاتحاد رصيده لـ 3 نقاط من 3 مباريات خلف الزمالك والمصري المتصدران.

فيما حقق الكهرباء نقطته الثانية بعدما تعادل سابقا مع الزمالك 3-3.

ويلتقي الاتحاد في الجولة الرابعة مع الزمالك، فيما يحل الكهرباء ضيفا على سموحة.