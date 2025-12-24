تقرير: عرض إماراتي يعيد بالوتيلي للمشهد بعد تجربة جنوى

الأربعاء، 24 ديسمبر 2025 - 19:26

كتب : FilGoal

ماريو بالوتيلي - مونزا

ماريو بالوتيلي

النادي : لاعب حر

يواصل ماريو بالوتيلي بحثه عن ناد جديد بعد فترة صعبة عقب رحيله عن جنوى، وسط اهتمام متزايد من أندية الشرق الأوسط بإعادته إلى الملاعب.

ولم يرتبط المهاجم الإيطالي بأي فريق منذ تجربته القصيرة مع جنوى، التي لم يشارك خلالها سوى لدقائق معدودة قبل خروجه من الحسابات الفنية.

وبحسب موقع كالتشيو ميركاتو، تواصل نادي الاتفاق الإماراتي مع بالوتيلي، وعرض عليه عقدا يمتد حتى عام 2028.

ويمثل العرض خيارا مختلفا في مسيرة اللاعب، وفرصة لإحياء مشواره بعد موسم محبط دون مشاركات رسمية.

وينتظر النادي الإماراتي قرار بالوتيلي النهائي بين التمسك بحلم العودة إلى الدوري الإيطالي أو خوض تجربة جديدة خارج أوروبا.

ورغم ذلك، ينتظر بالوتيلي فرصة أخيرة للعودة إلى الدوري الإيطالي، مفضلا البقاء في أوروبا أملا في تلقي عرض جديد من أحد أندية الكالتشيو.

ويحافظ اللاعب البالغ من العمر 35 عاما على جاهزيته البدنية بالتدرب مع فريق كاربينيدولو الهاوي، في الوقت الذي يدرس فيه خياراته المقبلة بعيدا عن الأضواء.

وخلال الأسابيع الماضية، أثار بالوتيلي الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي بنشر رسالة غامضة عقب تغيير الجهاز الفني في جنوى، في إشارة إلى علاقته المتوترة مع باتريك فييرا خلال فترة وجوده مع الفريق.

بالوتيلي الإمارات جنوى
