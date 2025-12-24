استراحة أمم إفريقيا - كوت ديفوار (0)-(0) موزمبيق

الأربعاء، 24 ديسمبر 2025 - 19:21

كتب : FilGoal

فرانك كيسي - كوت ديفوار

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كوت ديفوار أمام موزمبيق في الجولة الأولى لحساب المجموعة السادسة بكأس الأمم الإفريقية على ستاد مراكش.

ويحمل منتخب كوت ديفوار لقب كأس الأمم الإفريقية بعدما توج بالبطولة السابقة.

ويتواجد الفريقان في المجموعة السادسة إلى جانب الكاميرون والجابون، المقرر أن يلتقيا العاشرة مساء اليوم.

--------------

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ق 45: حارس موزمبيق يتألق ويتصدى لرأسية خطيرة من فرانك كيسي ليحافظ على شباكه نظيفة.

ق 34: ديالو يواصل التهديد ويمر من الجانب الأيمن بطريقة رائعة ليلعب كرة عرضية أرضية تصل لـ كونان الذي سددها بجوار القائم الأيسر لموزمبيق.

ق 30: تسديدة قوية من ديالو من الجانب الأيمن سددها بيسراه لتذهب أعلى عارضة زيمبابوي.

ق 25: رأسية خطيرة عن طريق يان ديوماندي لاعب كوت ديفوار من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

ق 19: انطلاقة من ديالو على حدود منطقة الجزاء ولكن دفاع موزمبيق يرتكب خطأ على حدود منطقة الجزاء.

ق 9: فرصة أولى خطيرة لمنتخب موزمبيق وحارس كوت ديفوار يتصدى

بداية المباراة

كوت ديفوار موزمبيق كأس الأمم الإفريقية
