انتهت في أمم إفريقيا - كوت ديفوار (1)-(0) موزمبيق

الأربعاء، 24 ديسمبر 2025 - 19:21

كتب : FilGoal

فرانك كيسي - كوت ديفوار

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كوت ديفوار أمام موزمبيق في الجولة الأولى لحساب المجموعة السادسة بكأس الأمم الإفريقية على ستاد مراكش.

ويحمل منتخب كوت ديفوار لقب كأس الأمم الإفريقية بعدما توج بالبطولة السابقة.

ويتواجد الفريقان في المجموعة السادسة إلى جانب الكاميرون والجابون، المقرر أن يلتقيا العاشرة مساء اليوم.

--------------

نهاية المباراة بفوز كوت ديفوار حامل اللقب بهدف نظيف.

ق 90: الحارس الموزمبيقي سيلواني يتألق ويتصدى لانفراد على 3 محاولات، قبل أن يبعد لاعب الوسط جوميا المحاولة الرابعة لتتحول الكرة إلى ركنية.

ق 80: خروج أماد ديالو صاحب هدف كوت ديفوار ونزول عمر دياكتيه بدلا منه.

ق 55: بطاقة صفراء لـ رينيلدو ماندافا بعد تدخل قوي ضد أماد ديالو

ق 50: جوووووول أوووووول أماد ديالو يسجل بلمسة واحدة بعد تمهيد رأسي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ق 45: حارس موزمبيق يتألق ويتصدى لرأسية خطيرة من فرانك كيسي ليحافظ على شباكه نظيفة.

ق 34: ديالو يواصل التهديد ويمر من الجانب الأيمن بطريقة رائعة ليلعب كرة عرضية أرضية تصل لـ كونان الذي سددها بجوار القائم الأيسر لموزمبيق.

ق 30: تسديدة قوية من ديالو من الجانب الأيمن سددها بيسراه لتذهب أعلى عارضة موزمبيق.

ق 25: رأسية خطيرة عن طريق يان ديوماندي لاعب كوت ديفوار من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

ق 19: انطلاقة من ديالو على حدود منطقة الجزاء ولكن دفاع موزمبيق يرتكب خطأ على حدود منطقة الجزاء.

ق 9: فرصة أولى خطيرة لمنتخب موزمبيق وحارس كوت ديفوار يتصدى

بداية المباراة

كوت ديفوار موزمبيق كأس الأمم الإفريقية
