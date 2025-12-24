تحت الأمطار.. منتخب مصر يواصل استعداداته لمواجهة جنوب إفريقيا

الأربعاء، 24 ديسمبر 2025 - 19:13

كتب : FilGoal

حسام حسن - زيزو - محمد صلاح

واصل منتخب مصر استعداداته لمواجهة جنوب إفريقيا في الجولة الثانية لحساب المجموعة الثانية من كأس الأمم الإفريقية.

وحقق المنتخب المصري الفوز في الجولة الافتتاحية أمام زيمبابوي بهدفين مقابل هدف وحيد.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا – مران استشفائي لمنتخب مصر في بداية التحضير لمواجهة جنوب إفريقيا مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة مصطفى محمد تصنيف فيفا - منتخب مصر يتراجع للمركز 35.. ولا تغييرات في القمة

وبالنتيجة ذاتها فاز الأولاد أمام أنجولا.

ويخوض منتخب مصر تدريباته على ملعب تغازوت.

ويلتقي منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا الخامسة مساء الجمعة بتوقيت القاهرة.

وتستضيف المغرب كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير المقبل.

ولم يكشف منتخب مصر بعد موقف الثنائي محمد حمدي، ومصطفى محمد من خوض مباراة جنوب إفريقيا.

حمدي تعرض لإصابة بكدمات وتجمع دموي بعظام الحوض.

كما أظهرت الفحوصات الطبية إصابة مصطفى محمد بكدمة في الكاحل.

May be an image of football, American football and text that says

May be an image of American football, football and text

May be an image of American football, football and text that says

May be an image of football, American football and text that says

May be an image of American football, football and studded shoes

May be an image of American football, football, studded shoes and text

منتخب مصر تدريب منتخب مصر كأس الأمم الإفريقية
نرشح لكم
أمم إفريقيا - محرز: علينا رفع المستوى أمام بوركينا فاسو إذا أردنا الفوز استراحة أمم إفريقيا - كوت ديفوار (0)-(0) موزمبيق نهاية السنين العجاف تشكيل أمم إفريقيا - زاها وديالو يقودان هجوم كوت ديفوار.. وماندافا أساسي مع موزمبيق أمم إفريقيا - عادل ماجر وتفوق على بلومي.. محرز هداف الجزائر التاريخي في البطولة انتهت أمم إفريقيا - الجزائر (3)-(0) السودان.. نهاية المباراة 13 من 98 تشكيل أمم إفريقيا - زيدان يحرس مرمى الجزائر.. وعيسى يقود هجوم السودان
أخر الأخبار
خبر في الجول - حسام عبد العزيز يقترب من تدريب طائرة الزمالك 14 دقيقة | كرة طائرة
أمم إفريقيا - محرز: علينا رفع المستوى أمام بوركينا فاسو إذا أردنا الفوز 15 دقيقة | أمم إفريقيا
دوري أبطال آسيا 2 - بمشاركة رونالدو.. النحاس يخسر مع الزوراء بخماسية أمام النصر 16 دقيقة | آسيا
كأس عاصمة مصر – فاركو ينفرد بالصدارة على حساب إنبي.. وتعادل الكهرباء والاتحاد 50 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: عرض إماراتي يعيد بالوتيلي للمشهد بعد تجربة جنوى ساعة | الكرة الأوروبية
استراحة أمم إفريقيا - كوت ديفوار (0)-(0) موزمبيق ساعة | أمم إفريقيا
تحت الأمطار.. منتخب مصر يواصل استعداداته لمواجهة جنوب إفريقيا ساعة | أمم إفريقيا
نهاية السنين العجاف ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 4 طولان: التنسيق مع المنتخب الأول؟ حسام حسن شتمني بالأب والأم
/articles/519853/تحت-الأمطار-منتخب-مصر-يواصل-استعداداته-لمواجهة-جنوب-إفريقيا