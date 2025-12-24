تحت الأمطار.. منتخب مصر يواصل استعداداته لمواجهة جنوب إفريقيا

واصل منتخب مصر استعداداته لمواجهة جنوب إفريقيا في الجولة الثانية لحساب المجموعة الثانية من كأس الأمم الإفريقية.

وحقق المنتخب المصري الفوز في الجولة الافتتاحية أمام زيمبابوي بهدفين مقابل هدف وحيد.

وبالنتيجة ذاتها فاز الأولاد أمام أنجولا.

ويخوض منتخب مصر تدريباته على ملعب تغازوت.

ويلتقي منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا الخامسة مساء الجمعة بتوقيت القاهرة.

وتستضيف المغرب كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير المقبل.

ولم يكشف منتخب مصر بعد موقف الثنائي محمد حمدي، ومصطفى محمد من خوض مباراة جنوب إفريقيا.

حمدي تعرض لإصابة بكدمات وتجمع دموي بعظام الحوض.

كما أظهرت الفحوصات الطبية إصابة مصطفى محمد بكدمة في الكاحل.