نهاية السنين العجاف

أنهى منتخب الجزائر السنين العجاف في أمم إفريقيا منذ التتويج بلقب نسخة 2019 في مصر على حساب السنغال.

وفشل منتخب الجزائر في تحقيق أي فوز بآخر نسختين من بطولة أمم إفريقيا بعد تحقيق اللقب القاري.

وودع منتخب الجزائر آخر نسختين في أمم إفريقيا من دور المجموعات وسط عدم تحقيق أي انتصار في الست مباريات.

وتغلب منتخب الجزائر على السودان في افتتاح مشواره بنسخة 2025 من بطولة أمم إفريقيا بثلاثة أهداف دون مقابل.

وسجل رياض محرز هدفين بينما سجل إبراهيم مازا الهدف الثالث ليقتل المباراة.

video:1 رياض محرز يفتتح التسجيل مبكراً لمنتخب الجزائر أمام السودان! ⚽🔥

بداية مثالية لمحاربي الصحراء في كأس أمم إفريقيا! 🇩🇿💪#كأس_أمم_أفريقيا | #AFCON2025 | #TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/tN5JknWT9S — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 24, 2025

التألق في بلاد الأم

تألق رياض محرز قائد منتخب الجزائر في افتتاح مشوار محاربي الصحراء بنسخة 2025 من أمم إفريقيا المقامة بالمغرب.

ويمتلك محرز أصول مغربية إذ أن والدته مغربية، ليتألق في بلاد الأم ويقود منتخب بلاده للفوز.

وسجل محرز ثنائية الجزائر أمام السودان في افتتاح مشوار الثعالب في أمم إفريقيا.

وأصبح محرز الهداف التاريخي للجزائر في أمم إفريقيا برصيد 8 أهداف متفوقا على لخضر بلومي صاحب الـ 6 أهداف.

وارتقى محرز ليصبح في المركز الثالني بقائمة أفضل هداف في تاريخ منتخب الجزائر برصيد 36 هدفا بالتساوي مع عبد الحفيظ تاسفاوت. يتفوق عليهما فقط إسلام سليماني (46) الهداف التاريخي للأفناك.

وعادل محرز رقم رابح ماجر بالتسجيل في 4 نسخ مختلفة من أمم إفريقيا.

فسجل محرز في نسخ 2015 و2017 و2019 و2025، فيما سجل ماجر في نسخ 1982 و1984 و1986 و1988.

video:2 رياض محرز يضيف الهدف الثاني له ولمنتخب الجزائر بعد تمريرة حاسمة رائعة من عمورة! ⚽🔥



لقطة فنية مميزة… أيهما أجمل برأيك: الهدف أم التمريرة؟ 🤔✨#كأس_أمم_أفريقيا |#AFCON2025 | #TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/dnFrcUhvar — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 24, 2025

وصف المباراة

بدأ منتخب الجزائر المباراة بضغط كبير منذ البداية ونجح في افتتاح التسجيل مبكرا عن طريق رياض محرز عقب دقيقة و20 ثانية.

وتألق لوكا زيدان في الدقيقة 11 بعد التصدي لهدف مؤكد ليحافظ على نظافة شباك محاربي الصحراء.

وتعرض صلاح عادل لاعب منتخب السودان لطرد مبكر في الدقيقة 40 بعد الحصول على بطاقتين صفراوتين عقب تدخله على ريان آيت نوري.

وسجل رامي بنسبعيني هدفا رائعا في الدقيقة 42 بضربة خلفية مزدوجة لكنه لم يحتسب بداعي التسلل.

وأهدر بغداد بونجاح فرصة تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 59 بتسديدة رائعة.

ونجح محرز في تسجيل هدف جديد في الدقيقة 62 بعد تسديدة رائعة، ليصبح ثاني الهدافين التاريخي لمنتخب الجزائر.

وحرم القائم الأيسر منتخب الجزائر من هدف رائع من تسديدة محمد أمين بن عمورة في الدقيقة 73.

ونجح البديل إبراهيم مازا من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 86.

video:3 إبراهيم مازة يضيف الهدف الثالث للمنتخب الجزائري في شباك السودان! ⚽🔥



تفوق واضح ومحكم لمحاربي الصحراء!



الجزائر 3️⃣ – 0️⃣ السودان #كأس_أمم_أفريقيا |#AFCON2025 | #TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/lCUzuyGjRh — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 24, 2025

وتصدر منتخب الجزائر المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع بوركينا فاسو وبفارق الأهداف.

ويلعب منتخب الجزائر مباراته المقبلة أمام بوركينا فاسو يوم الأحد الموافق 28 ديسمبر الجاري.