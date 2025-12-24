تشكيل أمم إفريقيا - زاها وديالو يقودان هجوم كوت ديفوار.. وماندافا أساسي مع موزمبيق

الأربعاء، 24 ديسمبر 2025 - 18:37

كتب : FilGoal

أماد ديالو - كوت ديفوار

يقود أماد ديالو نجم مانشستر يونايتد هجوم كوت ديفوار خلال مواجهة موزمبيق.

ويلعب منتخب كوت ديفوار أمام موزمبيق بعد قليل في الجولة الأولى لحساب المجموعة السادسة بكأس الأمم الإفريقية على ستاد مراكش.

ويتواجد فرانك كيسي أساسيا في وسط الملعب، فيما يلعب إيفان نديكا مدافع روما في الدفاع.

ويقود رينيلدو ماندافا لاعب سندرلاند وأتليتكو مدريد السابق، دفاع موزمبيق.

فيما يقود الهجوم جيني كاتامو مهاجم سبورتنج لشبونة، وستانلي راتيفو مهاجم لايبزيج الألماني.

ويحمل منتخب كوت ديفوار لقب كأس الأمم الإفريقية بعدما توج بالبطولة السابقة.

وأعلن إيمرس فاس مدرب كوت ديفوار التشكيل الذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى:يحيى فوفانا

الدفاع: جسيلن كونان - أوديلون كوسونو - إيفان نديكا - جويلا دوي

الوسط: فرانك كيسي - إبراهيم سنجاري - جان ميشيل سيري

الهجوم: ويلفريد زاها - أماد ديالو - يان ديوماندي

وعلى الجانب الآخر أعلن شيكينيو كوندي المدير الفني لموزمبيق تشكيل فريقه الذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: إرنان سيلواني

الدفاع: ديوجو كاليلا - إدسون ميكسر - رينيلدو ماندافا - برونو لانجا

الوسط: الفونس امادي - مانويل كامبالا - جوميا

الهجوم: جيني كاتامو - ستانلي راتيفو - ويتنس كومبو

ويتواجد الفريقان في المجموعة السادسة إلى جانب الكاميرون والجابون، المقرر أن يلتقيا العاشرة مساء اليوم.

