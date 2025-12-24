تقرير صربي: رادنيك يرفض عرضا ضحما من الأهلي لضم موهبة غانا

الأربعاء، 24 ديسمبر 2025 - 17:43

كتب : FilGoal

دوجلاس أوسو - رادنيك الصربي

رفض نادي رادنيك الصربي عرضا رسميا من الأهلي للتعاقد مع الموهبة الغانية الشابة دوجلاس أوسو الذي يشغل الجناح الأيمن.

وانضم دوجلاس أوسو صاحب الـ 19 عاما إلى رادنيك الصربي في صيف 2024 قادما من أسيكيم الغاني.

وكشف موقع سبورتال الصربي عن رفض نادي رادنيك في مفاجأة لا تصدق عرضا من الأهلي المصري مقابل 2.5 مليون يورو، لضم الموهبة الغانية رغم الاهتمام المتزايد باللاعب من عدة أندية أوروبية مقابل 2.5 مليون يورو، رغم الاهتمام المتزايد باللاعب من عدة أندية أوروبية.

ويبلغ أوسو 19 عاما، ويقدم موسما لافتا في الدوري الصربي، حيث سجل 7 أهداف ولفت الأنظار بقدراته الفردية والمراوغات، ما جعله محل متابعة من أندية عدة من بينها ريد ستار الصربي.

وبرر رادنيك قراره برفض العرض برغبته في رفع المقابل المادي، في ظل تلقيه اتصالات مستمرة من أندية أوروبية، مع قناعة داخل النادي بأن قيمة اللاعب قد ترتفع أكثر خلال الفترة المقبلة.

ويمثل القرار مفاجأة، خاصة أن العرض كان سيكسر الرقم القياسي لبيع اللاعبين في تاريخ النادي، والمسجل بانتقال إيجور زلاتانوفيتش إلى مايوركا مقابل 1.3 مليون يورو.

ويترقب رادنيك وصول عروض أعلى لبيع أوسو، الذي يتوقع أن يحقق للنادي عائدا ماليا كبيرا، مع بقاء التساؤل حول الرقم الذي سيوافق النادي على بيعه عنده.

ويرتبط أوسو بالتعاقد مع رادنيك حتى صيف 2027.

وخاض اللاعب الغاني الشاب 20 مباراة في الدوري الصربي هذا الموسم وسجل سبعة أهداف.

