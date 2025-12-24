أمم إفريقيا - عادل ماجر وتفوق على بلومي.. محرز هداف الجزائر التاريخي في البطولة

وضع رياض محرز قائد منتخب الجزائر في المقدمة بهدفين دون رد ضد السودان في أمم إفريقيا 2025.

ويلتقي منتخب الجزائر مع السودان في ملعب الأمير مولاي حسن في الرباط لحساب المجموعة الخامسة.

وتقدم الثعالب بهدف مبكر في الدقيقة الثانية من رياض محرز بعد تمريرة بالكعب من هشام بوداوي.

وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 62 من عرضية محمد الأمين عمورة.

وأصبح محرز الهداف التاريخي لـ الجزائر في أمم إفريقيا برصيد 8 أهداف متفوقا على لخضر بلومي صاحب الـ 6 أهداف.

رياض محرز يفتتح التسجيل مبكراً لمنتخب الجزائر أمام السودان! ⚽🔥 بداية مثالية لمحاربي الصحراء في كأس أمم إفريقيا! 🇩🇿💪#كأس_أمم_أفريقيا | #AFCON2025 | #TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/tN5JknWT9S — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 24, 2025

كما بات ذلك الهدف الأول لمحرز أسرع هدف للجزائر في أمم إفريقيا منذ هدف بغداد بونجاح في نهائي 2019 ضد السنغال.

وارتقى محرز ليصبح في المركز الثالني بقائمة أفضل هداف في تاريخ منتخب الجزائر برصيد 36 هدفا بالتساوي مع عبد الحفيظ تاسفاوت. يتفوق عليهما فقط إسلام سليماني (46) الهداف التاريخي للأفناك.

وعادل محرز رقم رابح ماجر بالتسجيل في 4 نسخ مختلفة من أمم إفريقيا.

فسجل محرز في نسخ 2015 و2017 و2019 و2025، فيما سجل ماجر في نسخ 1982 و1984 و1986 و1988.

وبدأت مباريات المجموعة الخامسة بفوز صاعق لبوركينا فاسو على غينيا الاستوائية بنتيجة 2-1.