أمم إفريقيا - عادل ماجر وتفوق على بلومي.. محرز هداف الجزائر التاريخي في البطولة

الأربعاء، 24 ديسمبر 2025 - 17:30

كتب : FilGoal

رياض محرز - الجزائر

وضع رياض محرز قائد منتخب الجزائر في المقدمة بهدفين دون رد ضد السودان في أمم إفريقيا 2025.

ويلتقي منتخب الجزائر مع السودان في ملعب الأمير مولاي حسن في الرباط لحساب المجموعة الخامسة.

وتقدم الثعالب بهدف مبكر في الدقيقة الثانية من رياض محرز بعد تمريرة بالكعب من هشام بوداوي.

أخبار متعلقة:
تشكيل أمم إفريقيا - زيدان يحرس مرمى الجزائر.. وعيسى يقود هجوم السودان 13 من 98 تقرير سعودي: بنفيكا يضغط للتعاقد مع جناح النصر كرة طائرة – الأهلي يدعم فريق السيدات بـ آيات ياسين

وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 62 من عرضية محمد الأمين عمورة.

وأصبح محرز الهداف التاريخي لـ الجزائر في أمم إفريقيا برصيد 8 أهداف متفوقا على لخضر بلومي صاحب الـ 6 أهداف.

كما بات ذلك الهدف الأول لمحرز أسرع هدف للجزائر في أمم إفريقيا منذ هدف بغداد بونجاح في نهائي 2019 ضد السنغال.

وارتقى محرز ليصبح في المركز الثالني بقائمة أفضل هداف في تاريخ منتخب الجزائر برصيد 36 هدفا بالتساوي مع عبد الحفيظ تاسفاوت. يتفوق عليهما فقط إسلام سليماني (46) الهداف التاريخي للأفناك.

وعادل محرز رقم رابح ماجر بالتسجيل في 4 نسخ مختلفة من أمم إفريقيا.

فسجل محرز في نسخ 2015 و2017 و2019 و2025، فيما سجل ماجر في نسخ 1982 و1984 و1986 و1988.

وبدأت مباريات المجموعة الخامسة بفوز صاعق لبوركينا فاسو على غينيا الاستوائية بنتيجة 2-1.

رياض محرز الجزائر أمم إفريقيا كأس الأمم الإفريقية 2025
نرشح لكم
مباشر أمم إفريقيا - كوت ديفوار (0)-(0) موزمبيق.. بداية المباراة تحت الأمطار.. منتخب مصر يواصل استعداداته لمواجهة جنوب إفريقيا نهاية سنين العجاف تشكيل أمم إفريقيا - زاها وديالو يقودان هجوم كوت ديفوار.. وماندافا أساسي مع موزمبيق انتهت أمم إفريقيا - الجزائر (3)-(0) السودان.. نهاية المباراة 13 من 98 تشكيل أمم إفريقيا - زيدان يحرس مرمى الجزائر.. وعيسى يقود هجوم السودان أمم أفريقيا - مدرب بنين: لم نستحق الخسارة أمام الكونغو.. وفخور بما قدمه فريقي
أخر الأخبار
تقرير: عرض إماراتي يعيد بالوتيلي للمشهد بعد تجربة جنوى 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر أمم إفريقيا - كوت ديفوار (0)-(0) موزمبيق.. بداية المباراة 15 دقيقة | أمم إفريقيا
تحت الأمطار.. منتخب مصر يواصل استعداداته لمواجهة جنوب إفريقيا 23 دقيقة | أمم إفريقيا
نهاية سنين العجاف 36 دقيقة | أمم إفريقيا
تشكيل أمم إفريقيا - زاها وديالو يقودان هجوم كوت ديفوار.. وماندافا أساسي مع موزمبيق ساعة | أمم إفريقيا
تقرير: تعقيدات مالية تجمد مفاوضات نابولي لضم ماينو من مانشستر يونايتد ساعة | الكرة الأوروبية
لا جازيتا ديلو سبورت: يلديز يضع شرطين لتجديد عقده مع يوفنتوس ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير صربي: رادنيك يرفض عرضا ضحما من الأهلي لضم موهبة غانا ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 4 طولان: التنسيق مع المنتخب الأول؟ حسام حسن شتمني بالأب والأم
/articles/519846/أمم-إفريقيا-عادل-ماجر-وتفوق-على-بلومي-محرز-هداف-الجزائر-التاريخي-في-البطولة