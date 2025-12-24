انتهت أمم إفريقيا - الجزائر (3)-(0) السودان.. نهاية المباراة

الأربعاء، 24 ديسمبر 2025 - 16:52

كتب : FilGoal

احتفال هدف رياض محرز - الجزائر ضد السودان

يواجه منتخب الجزائر نظيره السودان ضمن مباريات الجولة الافتتاحية بالمجموعة الخامسة من أمم إفريقيا.

وكان منتخب بوركينا فاسو قد تغلب على غينيا الاستوائية بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات نفس المجموعة.

------------------------

نهاية المباراة

ق86 جووووول مازا يسجل الثالث

ق73 القائم يحرم الجزائر من هدف أسطوري

ق62 جووووول محرز يسجل الثاني

ق59 بونجاح يهدر الثاني

انطلاق الشوط الثاني

ق42 هدف رائع غير محتسب لصالح بنسبعيني

ق40 طرد صلاح عادل لاعب السودان بعد تدخل على آيت نوري

ق11 لوكا زيدان يمنع هدفا مؤكدا

ق2 جوووووول أول مبكر من رياض محرز

انطلاق المباراة

أمم إفريقيا الجزائر السودان
