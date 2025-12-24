انتهت أمم إفريقيا - الجزائر (3)-(0) السودان.. نهاية المباراة
الأربعاء، 24 ديسمبر 2025 - 16:52
كتب : FilGoal
يواجه منتخب الجزائر نظيره السودان ضمن مباريات الجولة الافتتاحية بالمجموعة الخامسة من أمم إفريقيا.
وكان منتخب بوركينا فاسو قد تغلب على غينيا الاستوائية بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات نفس المجموعة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
------------------------
نهاية المباراة
ق86 جووووول مازا يسجل الثالث
ق73 القائم يحرم الجزائر من هدف أسطوري
ق62 جووووول محرز يسجل الثاني
ق59 بونجاح يهدر الثاني
انطلاق الشوط الثاني
ق42 هدف رائع غير محتسب لصالح بنسبعيني
ق40 طرد صلاح عادل لاعب السودان بعد تدخل على آيت نوري
ق11 لوكا زيدان يمنع هدفا مؤكدا
ق2 جوووووول أول مبكر من رياض محرز
انطلاق المباراة
نرشح لكم
مباشر أمم إفريقيا - كوت ديفوار (0)-(0) موزمبيق.. بداية المباراة تحت الأمطار.. منتخب مصر يواصل استعداداته لمواجهة جنوب إفريقيا نهاية سنين العجاف تشكيل أمم إفريقيا - زاها وديالو يقودان هجوم كوت ديفوار.. وماندافا أساسي مع موزمبيق أمم إفريقيا - عادل ماجر وتفوق على بلومي.. محرز هداف الجزائر التاريخي في البطولة 13 من 98 تشكيل أمم إفريقيا - زيدان يحرس مرمى الجزائر.. وعيسى يقود هجوم السودان أمم أفريقيا - مدرب بنين: لم نستحق الخسارة أمام الكونغو.. وفخور بما قدمه فريقي
أخر الأخبار
نهاية سنين العجاف 38 دقيقة | أمم إفريقيا