حقق منتخب بوركينا فاسو فوزا قاتلا ومثيرا في واحدة من أجمل مباريات كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، وذلك أمام غينيا الاستوائية.

وفازت بوركينا فاسو على غينيا الاستوائية بهدفين لهدف، في الجولة الأولى للمجموعة الخامسة، في المباراة التي أقيمت بملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وأدار المباراة الحكم المصري محمد معروف.

مباراة مثيرة في الدقائق الأخيرة

ورغم أن المباراة كانت مثيرة في أحداثها، إلا أنها بدأت فعليا في الدقيقة 85 عندما سجل منتخب غينيا الاستوائية هدف التقدم، قبل أن تعود بوركينا وتسجل هدفين في الدقيقتين 95 و98.

لتكون كل أهداف المباراة جاءت فقط خلال 13 دقيقة من أصل 98 دقيقة، وهي الدقيقة التي أطلق فيها الحكم صافرة نهاية المواجهة.

وصف المباراة

بدأت المباراة بمستوى متوسط من المنتخبين دون فرص خطيرة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

لكن في الشوط الثاني اشتعلت المباراة وكانت البداية من الدقيقة 49 بعد طرد باسيليو ندونج لاعب غينيا الاستوائية.

وتدخل ندونج بقوة على لاعب بوركينا فاسو، ليراجع الحكم المصري محمد معروف الفيديو، ويعود ويشهر البطاقة الحمراء له بدلا من الصفراء.

وجاءت الدقيقة 71 حاملة هدف التقدم لبوركينا فاسو عن طريق لاسين تراوري مستغلا تمريرة دانجو واتارا، لكن الفيديو ألغى الهدف بسبب التسلل.

وعلى سير اللعب نجح منتخب غينيا الاستوائية في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 85 عن طريق مارفين إنيبو بضربة رأسية بعد ركلة ركنية.

ولم تكن هذه هي النهاية، لأن ما جاء بعد ذلك كان أكثر إثارة. وقلب منتخب بوركينا فاسو المباراة.

وفي الدقيقة 90+5 سجل جورجي ميلونجو هدف بوركينا فاسو الأول ليتعادل في المباراة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلا توغل زميله دانجو واتارا.

وأكتملت عودة بوركينا فاسو في الدقيقة 90+7 برأسية إدمون تابسوبا.

ليخطف منتخب بوركينا فاسو المباراة ويحقق أول 3 نقاط له في المجموعة التي تضم أيضا الجزائر والسوادن.

