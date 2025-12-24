تشكيل أمم إفريقيا - زيدان يحرس مرمى الجزائر.. وعيسى يقود هجوم السودان

الأربعاء، 24 ديسمبر 2025 - 16:22

كتب : FilGoal

منتخب الجزائر

يحرس لوكا زيدان مرمى منتخب الجزائر خلال مواجهة السودان بكأس أمم إفريقيا.

ويلعب منتخب الجزائر ضد السودان بعد قليل ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات.

ويقود رياض محرز وبغداد بونجاح هجوم الخضر في مواجهة السودان.

وجاء تشكيل الجزائر كالتالي:

حراسة المرمى: لوكا زيدان

خط الدفاع: ريان آيت نوري - عيسى ماندي - رامي بنسبعيني - رفيق بلغالي

الوسط : إسماعيل بن ناصر - هشام بوداوي - فارس شيبي

الهجوم: محمد عمورة - بغداد بونجاح - رياض محرز.

فيما يقود أبو بكر عيسى هجوم منتخب السودان أمام الجزائر.

وجاء تشكيل السودان كالتالي:

حراسة المرمى: منجد أبو زيد

الدفاع: محمد سعيد - مصطف كرشوم - بخيت خميس - ياسر عوض

الوسط: عمار تيفور - صلاح الدين عدلي - أبو عاقلة عبد الله

الهجوم: محمد عيسى - أبو بكر عيسى - عبد الرزاق عمر.

