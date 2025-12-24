تشكيل أمم إفريقيا - زيدان يحرس مرمى الجزائر.. وعيسى يقود هجوم السودان
الأربعاء، 24 ديسمبر 2025 - 16:22
كتب : FilGoal
يحرس لوكا زيدان مرمى منتخب الجزائر خلال مواجهة السودان بكأس أمم إفريقيا.
ويلعب منتخب الجزائر ضد السودان بعد قليل ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات.
ويقود رياض محرز وبغداد بونجاح هجوم الخضر في مواجهة السودان.
وجاء تشكيل الجزائر كالتالي:
حراسة المرمى: لوكا زيدان
خط الدفاع: ريان آيت نوري - عيسى ماندي - رامي بنسبعيني - رفيق بلغالي
الوسط : إسماعيل بن ناصر - هشام بوداوي - فارس شيبي
الهجوم: محمد عمورة - بغداد بونجاح - رياض محرز.
فيما يقود أبو بكر عيسى هجوم منتخب السودان أمام الجزائر.
وجاء تشكيل السودان كالتالي:
حراسة المرمى: منجد أبو زيد
الدفاع: محمد سعيد - مصطف كرشوم - بخيت خميس - ياسر عوض
الوسط: عمار تيفور - صلاح الدين عدلي - أبو عاقلة عبد الله
الهجوم: محمد عيسى - أبو بكر عيسى - عبد الرزاق عمر.
نرشح لكم
مباشر أمم إفريقيا - كوت ديفوار (0)-(0) موزمبيق.. بداية المباراة تحت الأمطار.. منتخب مصر يواصل استعداداته لمواجهة جنوب إفريقيا نهاية سنين العجاف تشكيل أمم إفريقيا - زاها وديالو يقودان هجوم كوت ديفوار.. وماندافا أساسي مع موزمبيق أمم إفريقيا - عادل ماجر وتفوق على بلومي.. محرز هداف الجزائر التاريخي في البطولة انتهت أمم إفريقيا - الجزائر (3)-(0) السودان.. نهاية المباراة 13 من 98 أمم أفريقيا - مدرب بنين: لم نستحق الخسارة أمام الكونغو.. وفخور بما قدمه فريقي
أخر الأخبار
نهاية سنين العجاف 37 دقيقة | أمم إفريقيا