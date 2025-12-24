كاف يخطر الزمالك بمواعيد 3 جولات في الكونفدرالية

الأربعاء، 24 ديسمبر 2025 - 15:28

كتب : FilGoal

هدف سيف الجزيري - الزمالك ضد كايزر تشيفز

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، نادي الزمالك بمواعيد مباريات الجولات الثالثة والرابعة والخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويلعب الزمالك ضمن المجموعة الرابعة من الكونفدرالية رفقة: المصري - كاتيزر تشيفز - زيسكو.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 25 يناير المقبل.

ويحل الزمالك ضيفًا على المصري في الجولة الرابعة في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 1 فبراير المقبل.

وفي الجولة الخامسة يحل الزمالك ضيفا على نظيره زيسكو الزامبي في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الأحد الموافق 8 فبراير المقبل.

وسيلعب الزمالك مباراته المقبلة في البطولة ضد المصري، بينما يلتقي كايزر تشيفز مع زيسكو يونايتد.

ترتيب المجموعة الرابعة:

المصري: 6 نقاط

الزمالك: 4 نقاط

كايزر تشيفز: نقطة

زيسكو: صفر نقاط.

