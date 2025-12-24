أمم أفريقيا - مدرب بنين: لم نستحق الخسارة أمام الكونغو.. وفخور بما قدمه فريقي

يرى جيرنوت روهر مدرب منتخب بنينن أن فريقه لم يكن يستحق الخسارة أمام الكونغو.

وفاز الكونغو على بنين 1-0 ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات بكأس إفريقيا.

وقال جيرنوت روهر مدرب بنين عبر كاف: "لعبنا مباراة رائعة للغاية أمام الكونغو، ولم نكن نستحق الخسارة. كنت فخورا بفريقي وهذه المرة الأولى التي نلعب بهذه الطريقة".

وأضاف "علينا الآن الاستعداد لمواجهة بوتسوانا في الجولة الثانية. سندخل المباراة بهدف الفوز خاصة مع استعادة لاعبين عائدين من الإيقاف".

وسجل ثيو بونجوندا هدف الكونغو الديمقراطية الوحيد.

وبهذا الفوز حصل الكونغو الديمقراطية على أول 3 نقاط ليتصدر المجموعة.

ويتواجد منتخبا بوتسوانا والسنغال مع الكونغو الديمقراطية وبنين.

وشارك فيستون ماييلي لاعب بيراميدز في الدقيقة 85 بدلا من باكامبو.